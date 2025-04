Παναθηναϊκός- Ερυθρός Αστέρας 111-104: Πήρε το… θρίλερ και τώρα Εφές

Αρνούμενος να ηττηθεί ακόμη και σε αδιάφορη αναμέτρηση, καθώς είχε «κλειδώσει» την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague, ο Παναθηναϊκός πήρε στην παράταση (96-96κ.α.) την 22η νίκη του και πλέον επικεντρώνεται στα play off, όπου θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την πρώην... αγαπημένη του Εργκίν Αταμάν, Αναντολού Εφές, που κατέλαβε την 6η θέση με ρεκόρ 20-14. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 111-104 του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ, για την 34η και τελευταία αγωνιστική και συνεχίζουν την υπεράσπιση του στέμματος. Στον αντίποδα, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έμεινε στις 18 νίκες, αλλά θα συνεχίσει στα play in την προσπάθεια της για να προκριθεί στα play off.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-49, 77-77, 96-96κ.α., 111-104 παρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν 4 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 4 (3 ασίστ), Όσμαν 9 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκραντ 12 (1/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ναν 31 (6/10 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Γκέιμπριελ 16 (7/7 δίποντα, 2 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 18 (4/8 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μήτογλου 6 (1/3 τρίποντα), Γιουρτσέβεν 11 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σφαιρόπουλος): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 26 (5/9 τρίποντα, 2 ασίστ, 5 λάθη), Μπράουν 9, Κάνααν, Νταβίντοβατς 3 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Μίτροβιτς 13 (4 ριμπάουντ), Κάλινιτς 10 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόμπριτς, Ντάουμ, Πετρούσεβ 16 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκιεντράιτις 4, Νέντοβιτς 22 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ) Ντος Σάντος 1.