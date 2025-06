Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων: Σούπερ Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη επί της Πόρτο (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι… ξεδίπλωσε την ποιότητά του στην 2η αγωνιστική του Group A του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων. Ο Αργεντινός οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 2-1 επί της Πόρτο. Αποτέλεσμα που φέρνει του Αμερικανούς πολύ κοντά στην πρόκριση στα νοκ άουτ.

Το ματς έγινε στην Ατλάντα, η Πόρτο στο πρώτο μέρος ήταν ανώτερη και προηγήθηκε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η παρέα του Μέσι έκανε την μεγάλη ανατροπή.

Οι Πορτογάλοι έδειξαν καλύτεροι στο ματς και στο 8’ κέρδισαν πέναλτι μέσω VAR. Ο Νόα Άλεν, με ελληνικές ρίζες που «τρέχει» τις διαδικασίες για να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με την χώρα μας, ήταν αυτός που υπέπεσε στην παράβαση. Ο Σάμου ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ.

Η ομάδα της Φλόριντα «απάντησε» στο 47’ με σουτ του Σεγκόβια εντός περιοχής. Επτά λεπτά μετά, ήρθε η ώρα του «μάγου». Ο Μέσι κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο, «χάιδεψε» την μπάλα όπως ξέρει και την έστειλε στα δίχτυα για την ανατροπή και το 2-1.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐

Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!

