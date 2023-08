Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία, 1-0 την Αγγλία (βίντεο)

Η Εθνική Ισπανίας στέφθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών νίκησε με 1-0 την Αγγλία. Οι «Φούριας Ρόχας» ήταν καλύτεροι καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και κατέκτησαν τον πρώτο τους Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το χρυσό γκολ σημείωσε η Καρμόνα στο 29' της αναμέτρησης.

Οι Ισπανίδες είχαν και άλλες ευκαιρίες να φτάσουν και σε ακόμα ένα τέρμα με αποκορύφωμα το πέναλτι στο 68ο λεπτό με την Ερπς να νικά την Ερμόσο στο 70'. Τα τελευταία λεπτά άνηκαν στην Αγγλία η οποία, όμως, παρά την πίεση δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει.

#ESP write their name into the #FIFAWWC history books. ✍️

