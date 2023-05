Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 84-72: Θρυλική πρόκριση στο Final Four του Κάουνας για το τέταρτο αστέρι

Ο Ολυμπιακός κεφαλαιοποίησε το πλεονέκτημα έδρας, νίκησε με 84-72 τη Φενέρμπαχτσε και με σκορ 3-2 σε μία καταπληκτική σειρά playoffs, προκρίθηκε στο Final Four του Κάουνας (19-21/5) για να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Μυθικός Σλούκας, σπουδαίοι Παπανικολάου - Βεζένκοβ, πάλευε μόνος εναντίον όλων ο Μάρκο Γκούντουριτς.

Η συγκλονιστική πορεία στην κανονική περίοδο των 34 αγωνιστικών έδωσε στον Ολυμπιακό να παίξει το Game 5 με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό του. Και εκεί, στο κολασμένο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Πειραιώτες ήταν πεινασμένα σκυλιά. Κατάπιαν με 84-72 τη Φενέρμπαχτσε, έκαναν το 3-2 σε μία σειρά for the ages και προκρίθηκαν στο Final Four του Κάουνας (19-21/5) στο οποίο θα ταξιδέψουν για την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους.

Μαγική εμφάνιση από τον Κώστα Σλούκα που ηγήθηκε σε ένα σπουδαίο 15-0 στη δεύτερη περίοδο, αρχηγική εμφάνιση από τον Κώστα Παπανικολάου που έπαιξε μετά από μία ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, ο Σάσα Βεζένκοβ ακολούθησε μπροστά στα μάτια του Μάικ Μπράουν που παρακολούθησε τον αγώνα από τα επίσημα και οι Πειραιώτες επιβράβευσαν τους εαυτούς τους γι' αυτούς τους οκτώ μήνες στους οποίους τα έχουν ζήσει όλα.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν ο μοναδικός που προβλημάτισε με διάρκεια και με συνέπεια τον Ολυμπιακό. Σκόραρε κατά ριπάς από την περιφέρεια, την ώρα που ο Δημήτρης Ιτούδης έπαιρνε από ελάχιστα έως καθόλου από τον Νικ Καλάθη, από τον Νάιτζελ Χέιζ, από τον Ντάισον Πιέρ, από τον Κάρσεν Έντουαρντς, από παίκτες που πρωταγωνίστησαν στη σειρά. Δεν έπαιξε ο Σκότι Γουίλμπεκιν, που ήταν για δεύτερο σερί παιχνίδι στη δωδεκάδα αλλά ανέτοιμος να βοηθήσει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της σειράς

Game 1: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-68

Game 2: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 78-82

Game 3: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 71-72

Game 4: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 73-69

Game 5: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 84-72

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 44-33, 65-52, 84-72

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Κάναν 2 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Λούντζης, Λαρεντζάκης 2, Φαλ 8 (2/4 δίποντα, 4/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Σλούκας 22 (5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Βεζένκοβ 17 (7/10 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 14 (5/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 11 ριμπάουντ), Μπόλομποϊ, Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 11 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ιτούδης): Μότλι 14 (6/8 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπίρσεν, Έντουαρντς 10 (3/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέιζ 5 (0/4 σουτ, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πιέρ (0/2 τρίποντα), Τζεκίρι 4 (2/4 δίποντα), Γκούντουριτς 26 (0/4 δίποντα, 8/12 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 9 (3/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Καλάθης 4 (2/6 σουτ, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο

