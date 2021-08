Ολυμπιακοί Αγώνες 2020: Οι ελληνικές συμμετοχές της 14ης ημέρας (05/08)

Την μεγαλύτερη - μέχρι σήμερα - διάκριση της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής στου 32ους στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 του Τόκιο.

O 22χρονος αθλητής κατέλαβε την 4η θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 5,80 μ., επίδοση που ισοφαρίζει το ατομικό του ρεκόρ και αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ για την κατηγορία Κ23, αφού βελτιώνει το 5,75 μ. του προκριματικού.

Ο Καραλής έκανε πολύ καλό αγώνα, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 5,55 μ., 5,70 μ. και 5,80 μ., ενώ είχε πολύ καλές προσπάθειες στα 5,87 μ., ύψος στο οποίο πήγε στη συνέχεια ο πήχης. Ο αθλητής του Παναγιώτη Συμεωνίδης προερχόταν από μία δύσκολη χειμερινή περίοδο, όπου τραυματίστηκε κι έμεινε για καιρό εκτός δράσης. Η συνέχεια για εκείνον ήταν καλή, αφού κατάφερε να βρει σταδιακά το ρυθμό του ξεκινώντας με 5,70 μ. στην Καλλιθέα και κατακτώντας έπειτα το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 με 5,65 μέτρα.

Μετά την τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια στα 5.87 μέτρα, ο Καραλής έκανε συγκινητική αφιέρωση στους γονείς του. "Thank you mom and dad" έγραφε το μήνυμα που έδειξε στις κάμερες.

