ΟΦΗ: Στην προετοιμασία ο 20χρονος Ινδός μέσος, Vibin Mohaman

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΦΗ με την “Kerala Blasters” από την Ινδία έρχεται στο Ηράκλειο για να δοκιμαστεί ο 20χρονος Ινδός μέσος, Vibin Mohaman.

Το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι της Κρητικής ομάδας βρίσκονται σε επικοινωνία με την ομάδα “Kerala Blasters” από την Ινδία και ως πρώτη κίνηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας που θα έχει στο μέλλον, είναι να έρθει άμεσα να δοκιμαστεί ο 20χρονος Ινδός μέσος, Vibin Mohaman.

Vibin Mohanan will be spending the month of July at Greek Football Club OFI Crete F.C training along with Club in their pre-season in Crete between 3rd July to 14th July 2023.

The second phase of training will be from 15th July to 30th July in Oosterbeek (Holland) where OFI… pic.twitter.com/oo9SOFJdei

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) July 1, 2023