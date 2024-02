ΟΦΗ: Στην πόρτα της εξόδου ο Μελ - Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο

Πολύ βαρύ είναι το κλίμα στον ΟΦΗ μετά την ήττα-σοκ από την Κηφισιά στο Ηράκλειο με 2-1.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο προπονητής Πέπε Μελ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραίτησης στις δηλώσεις του. Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και η συνάντηση με τη διοίκηση ειναι πολύ πιθανό να σημάνει και τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο

Αρκετοι φίλαθλοι του ΟΦΗ συγκεντρώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο και αποδοκίμασαν παίκτες και διοίκηση. Κάποια στιγμή βγήκαν από τα αποδυτήρια για να μιλήσουν μαζί τους οι αρχηγοί Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Βούρος και Μαρινάκης.

Ο κόσμος ζητούσε την παραίτηση του Ηλία Πουρσανίδη κατά την αποχώρηση, με το κλίμα να είναι πολύ «βαρύ».

Χαρακτηριστικό είναι και το πανό που είχε κρεμαστεί στη θύρα-4 και έγραφε: «The same pantelaki mou, the same panteli mou», με αποδέκτη τον Μιχάλη Μπούση.

Η αποστολή του ΟΦΗ αποχώρησε από το γήπεδο περίπου δύο ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

Νοκ άουτ ο Μπρεσάν

Μέσα σε όλα, ΟΦΗ χάνει μέχρι το τέλος της σεζόν τον Βραζιλιάνο αμυντικό Μπρεσαν που υπέστη κάταγμα περόνης στο χθεσινό παιχνίδι.