ΟΦΗ: Η αποστολή για το ματς με τον Παναιτωλικό - Νέο πρόσωπο ο Φαλατάχ

Ανακοινώθηκε η αποστολή του ΟΦΗ για το τελευταίο ματς της σεζόν με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με τον Βάλντας Νταμπράουσκας να παίρνει στην 20αδα, για πρώτη φορά, τον Φαλατάχ, τον 20χρονο επιθετικό από την Σαουδική Αραβία.

O Φαλατάχ που έκανε μια εξαιρετική σεζόν με την Κ19 του ΟΦΗ θα κάνει ντεμπούτο στην αποστολή παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός σε παιχνίδι της πρώτης ομάδας.

Στον αντίποδα εκτός έμεινε ο Πραξιτέλης Βούρος ενώ απόντες είναι και οι τραυματίες Νέιρα, Τοράλ και Τσιλιανίδης, ενώ επανέρχεται από τιμωρία ο Μεγιάδο.

Αναλυτικά οι παίκτες στην αποστολή των Κρητικών:

Μανδάς, Χριστoγεώργος, Μαρινάκης, Λάρσον, Μπαλογιάννης, Τοράρινσον, Γιαννούλης, Διαμαντής, Γιόχου, Ντιουσέ, Περέα, Μεγιάδο, Μπάκιτς, Αποστολάκης, Μπιφουμά, Μοσκέρα, Γκρόνινγκ, Ντίκο, Φελίπε, Φαλατάχ.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό ___ Our squad list for the match against @FC_Panetolikos #panofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday7 #playouts #squad #squadlist #greece #football #crete #sport pic.twitter.com/cMEPMMnC5n

— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) May 12, 2023