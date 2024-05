Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Παιχνίδι στο Ισραήλ κρίθηκε μετά από 56 πέναλτι! (βίντεο)

Τρεις ώρες κράτησε η αναμέτρηση ανάμεσα στην MS Ντιμόνα και την Σιμσόν Τελ Αβίβ στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ισραήλ, με την πρόκριση να έρχεται ύστερα από 56 εκτελέσεις πέναλτι.

Συγκεκριμένα, η Ντιμόνα ήταν εκείνη που κατάφερε να πάριε την πρόκριση γαι τη συνέχεια του θεσμού με το αδιανόητο 23-22!

Μάλιστα, πρόκειται για νέο παγκόσμιο ρεκόρ καθώς οι δύο ομάδες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 54 πέναλτι, όσα δηλαδή είχαν εκτελεστεί το Μάρτιο του 2022 στην αναμέτρηση της Ουάσιγκτον με την Μπέντλιγκτον για το Memorial Cup.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6

— Sport5 (@sport5il) May 21, 2024