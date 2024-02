Νεϊμάρ: Σοκάρει η σημερινή εικόνα του - Επέστρεψε με ...κοιλιά (βίντεο)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Χιλάλ τέσσερις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του έχοντας παραπανίσιακιλά και η εικόνα του κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις.

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε χτυπήσει σε έναν αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στην Ουρουγουάη τον Οκτώβριο του 2023 και όπως είχε γνωστοποιήσει αρχικά η Αλ Χιλάλ θα έμενε εκτός δράσης για 10 μήνες.

Ο ίδιος εμφανίστηκε με αρκετά παραπανίσια κιλά, θυμίζοντας στο ελάχιστο τον παίκτη που εντυπωσίαζε στο παρελθόν με τη φανέλα των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν δείχνει να βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης και το μόνο βέβαιο είναι πως θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να ενταχθεί ξανά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Χιλάλ.

Δεν έλειψαν μάλιστα τα σχόλια από ορισμένους, που άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον αποκαλούν χοντρό.

Η απάντηση του

Με ένα story στο Instagram, ο Νεϊμάρ φρόντισε να απαντήσει σε όσους τον «έκραξαν» για τα κιλά που έχει πάρει μετά τον τραυματισμό του.

«Υπέρβαρος, εντάξει. Αλλά χοντρός; Δε νομίζω. Ρουφήξτε το haters» είπε ο Νεϊμάρ στο σχετικό βίντεο.

