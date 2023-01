ΝΒΑ: Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τους 38.000 πόντους και έγραψε ιστορία

Σε μία απάτητη σχεδόν κορυφή του ΝΒΑ πάτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/1) ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς με 12 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο κόντρα στους Σίξερς, ξεπέρασε τους 38.000 πόντους στο NBA και έγινε μόλις ο δεύτερος που το καταφέρνει αυτό, με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ να παραμένει στη πρώτη θέση με 38.387 πόντους.

Μία πρώτη θέση, η οποία σύντομα θα έχει άλλο κάτοχο και αυτός θα είναι ο Τζέιμς.

Μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν, ο 38χρονος άσος αναμένεται να πάρει τα σκήπτρα από τον Τζαμπάρ και να γίνει εκείνος ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA!

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.

Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON

— NBA (@NBA) January 16, 2023