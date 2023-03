NBA: Εντυπωσιακός Αντετοκούνμπο, ασταμάτητοι οι Μπακς με 16 σερί νίκες (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 31 πόντους στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 139-117 κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ. Τις 16 συνεχόμενες νίκες έφτασαν τα «ελάφια».

Ο διεθνής άσος σε όχι αρκετό χρόνο συμμετοχής είχε 31 πόντους, ενώ οι νικητές πέτυχαν ρεκόρ σεζόν με 26 τρίποντα.

Οι Μπακς, λοιπόν, πανηγύρισαν τη 16η σερί νίκη τους τα ξημερώματα, αφού επικράτησαν με 139-117 των Ορλάντο Μάτζικ στο Fiserv Forum κι έτσι έμειναν στην κορυφή του NBA, πάνω από Μπόστον Σέλτικς και Ντένβερ Νάγγετς. Οι Μπακς είναι αήττητοι από τις 23 Ιανουαρίου και φυσικά στοχεύουν στο απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους NBA Finals.

Στο 45-17 ανέβηκε το Μιλγουόκι (27-5 εντός και 18-12 εκτός έδρας), το οποίο έχει μπροστά του Σίξερς εντός, Γουίζαρντς εκτός, Μάτζικ εκτός, Νετς εντός, Γουόριορς εκτός για το 21/21 που θα συνιστά ρεκόρ στην ιστορία. Στο 26-37, αντίθετα έπεσε το Ορλάντο (15-16 εντός και 11-21 εκτός έδρας). Επόμενος αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς οι Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς, τα ξημερώματα της Κυριακής (5/3) στις 03:30.

Ο Αντετοκούνμπο δεν προβληματίστηκε ποτέ από την άμυνα των Μάτζικ. Είχε 31 πόντους με 7/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ, 3 λάθη, 1 φάουλ σε 27:42 λεπτά.

Ένα μπλοκ κι ένα κάρφωμα του Αντετοκούνμπο οδήγησαν στο 117-101 στα 9:40 για το φινάλε και η νίκη ήταν γεγονός.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-29, 76-66, 108-96, 139-117

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Κόνατον 10 (3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (7/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λόπεζ 18 (4/5 τρίποντα), Άλεν 12 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χόλιντεϊ 23 (9/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Ινγκλς 16 (4/7 τρίποντα), Πόρτις, Κράουντερ 6 (2), Κάρτερ 9 (1), Γκριν 12 (4/7 τρίποντα), Μπότσαμπ, Λέοναρντ, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2.

ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ (Τζαμάλ Μόσλι): Φραντς Βάγκνερ 18 (1), Μπανκέρο 9 (4/13 σουτ, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Κάρτερ 19 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Χάρις 3 (1), Φουλτζ 21 (9/14 σουτ, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Άντονι 28 (10/16 σουτ, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαγκς 6, Μο Βάγκνερ 2, Μπολ 2, Οκίκι 3 (1), Μπιτάτζε, Χιούσταν, Σκόφιλντ 3 (1).

28 minutes was all he needed to do damage. 🔥

31 PTS | 7 REB | 6 AST | 1 BLK | 71 FG% pic.twitter.com/uYhrICyhU5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2023