Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το σήμα της διοργάνωσης (βίντεο)

Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 2026, που για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, με την παγκόσμια ομοσπονδία (FIFA) να προχωράει στα αποκαλυπτήρια του σήματος της διοργάνωσης.

Σε αυτό, δεσπόζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον αριθμό "26" να βρίσκεται σε άσπρο φόντο από πίσω του.

Η παρουσίασή του έγινε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και τον Βραζιλιάνο legend, Ρονάλντο.

Η θέα από ψηλά

Ένα στιγμιότυπο του νέου λογότυπου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 που εμφανίζεται στην κορυφή του Στάδιο SoFi, το γήπεδο των Los Angeles Rams.

There’s the logo of the 2026 FIFA World Cup, unveiled tonight on top of SoFi. pic.twitter.com/CvLORVbzBD

— Greg Beacham (@gregbeacham) May 18, 2023