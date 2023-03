Μαρτίνα Ναβρατίλοβα: Νικήτρια στη μάχη με τον καρκίνο

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της ανακοίνωσε η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, καθώς πλέον είναι «καθαρή» από τον καρκίνο που είχε στο λαιμό και το στήθος.

Η διάσημη Τσέχα πρωταθλήτρια, η οποία θεωρείται μία από τις κορυφαίες αθλήτριες τένις παγκοσμίως έχοντας στην κατοχή της 18 κατακτήσεις Grand Slam, τους τελευταίους μήνες έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή της. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στον Πιρς Μόργκαν την Τρίτη (21/03), «από όσο γνωρίζω είμαι καθαρή από τον καρκίνο» και θα είναι εντελώς έτοιμη σε περίπου δύο εβδομάδες, όταν και θα ολοκληρωθούν οι προληπτικές ακτινοβολίες που θα κάνει στο στήθος της.

«Ήμουν σε απόλυτο πανικό για τρεις ημέρες και σκεφτόμουν ότι δεν θα ξανακάνω Χριστούγεννα» ήταν τα λόγια της 66χρονης Τσέχας που έχει πολιτογραφηθεί Αμερικανίδα. Και συνέχισε την εξομολόγησή της αναφορικά με τις πρώτες της σκέψεις μόλις έμαθε για τον καρκίνο: «Στο μυαλό μου ήρθαν όλα τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Και μπορεί να ακούγεται ρηχό αλλά σκέφτηκα "ποιο φοβερό αυτοκίνητο θα ήθελα να οδηγήσω αν ήταν να ζήσω για άλλον έναν χρόνο;"».

Just finished an amazing interview in Miami with tennis great ⁦⁦@Martina⁩ about her battle with throat AND breast cancer. Emotional, heart-rending, fierce, funny & astoundingly inspiring. You won’t want to miss this. Airs on ⁦@PiersUncensored⁩ on Tuesday. pic.twitter.com/jhOq2cy9yD

