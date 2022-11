Μάντσεστερ Σίτι: ''Συμφωνία για νέο συμβόλαιο με τον Πεπ Γκουαρντιόλα''

Στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει να βρίσκεται -όπως όλα δείχνουν- ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος βρίσκεται στις τελικές επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Καταλανός τεχνικός ένας εκ των κορυφαίων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, βρίσκεται στον πάγκο της Πρωταθλήτριας Αγγλίας από το 2016 και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport», όχι μόνο συζητά την επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει στο τέλος της σεζόν, αλλά έχει δεχτεί ήδη να παραμείνει για δύο επιπλέον χρόνια.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι δύο πλευρές θα ανανεώσουν την συνεργασία τους έως το καλοκαίρι του 2025 φυσικά με αύξηση των αποδοχών του Πεπ Γκουαρντιόλα. Οι επαφές με τη διοίκηση της Σίτι συνεχίζονται και αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ στο Κατάρ οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και ο Γκουαρντιόλα να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στο τιμόνι των «πολιτών» οδηγώντας τους ξανά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League.

🚨 EXCLUSIVE: Pep Guardiola has agreed a new contract at Man City. Not yet signed but now in place + understood to commit 51yo Spaniard to club until 2025 via two-year deal. Sealed on visit to MCFC owners in Abu Dhabi. | David Ornstein

