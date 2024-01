Κριστιάνο Ρονάλντο: Η τρομερή έκπληξη στη μητέρα του για τα γενέθλιά της (βίντεο)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ένα πολύ δυνατό «δέσιμο» με τη μητέρα του και φροντίζει να δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία.

Ο Πορτογάλος σταρ κατάφερε να γράψει ιστορία λίγες ημέρες πριν με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ενώ η παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν μία ιδιαίτερη ημέρα, αφού η μητέρα του είχε τα γενέθλιά της, κλείνοντας το 69ο έτος της ζωής της και ο ίδιος φρόντισε να της κάνει ένα απίστευτο δώρο.

Συγκεκριμένα, της αγόρασε μία Πόρσε Καγιέν, η οποία περίμενε τη μητέρα του σε ένα γκαράζ, έχοντας στολιστεί με μία κορδέλα.

Όταν είδε το δώρο τεράστιας αξίας που της πήρε ο γιος της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ούτε να πιστέψει αυτό που βλέπει.

Μάλιστα, το σχετικό βίντεο τη δείχνει να μπαίνει και στη θέση του οδηγού για να το δει από κοντά πως μοιάζει.

❗️

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023