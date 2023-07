Κριστιάνο Ρονάλντο: Έβρεξε κάμεραμαν για να μην τον τραβάει (βίντεο)

Πολλά νεύρα είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Αλ Νασρ με την Αλ Σαμπάμπ, σ’ ένα ματς όπου του ακυρώθηκε τέρμα που σημείωσε ως οφσάιντ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο διεθνής άσος της Αλ Νασρ έδειξε και πάλι άσχημη συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος αντιλήφθηκε πως ένας κάμεραμαν έχει στρέψει την κάμερά του πάνω του, αποθανατίζοντας κάθε του κίνηση. Όμως, αυτό δεν άρεσε καθόλου στον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για τον λόγο αυτό, ο Ίβηρας διεθνής ποδοσφαιριστής, άρπαξε το μπουκάλι που έπινε νερό ο φροντιστής της ομάδας, γύρισε προς τον κάμεραμαν και τον έβρεξε, θέλοντας να του δείξει τη δυσαρέσκειά του σ' έναν άνθρωπο που έκανε τη… δουλειά του, εκείνη τη στιγμή.

Δείτε το τέρμα του που ακυρώθηκε:

Δείτε την απαράδεκτη ενέργεια του Κριστιάνο Ρονάλντο:

An angry Ronaldo throws water onto the camera and tells the cameraman to go away 😂pic.twitter.com/nHIclG6Gxp

— Everything Cristiano 𓃵 (@EverythingCR7_) July 28, 2023