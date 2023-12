Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ντουντουνάκη (vid)-Χάλκινο μετάλλιο για Βαζαίο και Παπαστάμο

Ναι, τα κατάφερε.Η Άννα Ντουντουνάκη είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης σε πισίνα 25μ, στα 50μ πεταλούδα.

Στο Οτοπένι έγραψε ιστορία: δεν της έφτανε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στα 100μ πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε πισίνα 25μ. Στις αποσκευές της ήθελε να έχει και κάτι πιο πολύτιμο, και τα κατάφερε: κατέκτησε τη πρώτη θέση στα 50μ πεταλούδα με 25.10, μια ανάσα από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ 25.09 από το 2021. Δεν έχει και…μεγάλη σημασία.

Η Χανιώτισα πρωταθλήτρια «μοιράσθηκε» τη πρώτη θέση με την Τέσα Τζίλε από την Ολλανδία, ενώ στη τρίτη θέση έμεινε η Σάρα Γιούνεβικ από τη Σουηδία με 25.16.

A 𝗧𝗜𝗘 for first place! 😱



Tessa Giele 🇳🇱 and Ana Ntountounaki 🇬🇷 both hit at 25.10 in the Women’s 50m Butterfly Final. Amazing race!#LENOtopeni2023 | LIVE NOW | @EurovisionSport pic.twitter.com/tbNQjrIDb4

— European Aquatics (@LENaquatics) December 10, 2023