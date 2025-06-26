Κολύμβηση: Πρωταθλητής Ευρώπης Νέων Κ23 ο Σίσκος,«ασημένια» η Δαμασιώτη

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Νέων Κ23, που διεξάγεται στο Σαμορίν της Σλοβακίας. Ο 20χρονος Ελληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, που τον ήθελαν ακλόνητο φαβορί στα 200μ. ύπτιο, και πήρε με μεγάλη άνεση την πρώτη θέση με χρόνο 1:55.84, χωρίς να χρειαστεί καν να πλησιάσει το εκπληκτικό 1:54.66 που έκανε τον περασμένο μήνα στη Θεσσαλονίκη και είναι η δεύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο Σίσκος είχε ως σήμερα στη συλλογή του ένα ασημένιο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό ανδρών/γυναικών του Βελιγραδίου, πέρυσι, και ένα χάλκινο από την αντίστοιχη διοργάνωση εφήβων/νεανίδων του 2023. Και στις δύο αυτές κούρσες είχε ηττηθεί από τον Ουκρανό Ολεξάντρ Ζελτιάκοφ, ο οποίος σήμερα περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 1:57.34.Λίγα μόλις λεπτά μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Απόστολο Σίσκο στα 200μ ύπτιο, η Γεωργία Δαμασιώτη με 58.06 κατέκτησε το ασημένιο στα 100μ πεταλούδα.