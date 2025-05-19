Κολύμβηση Πανελλήνιο Οπεν: Ρεκόρ 10ετίας σημείωσε ο Βασίλης Κακουλάκης

Με τη Νόρα Δράκου να «γράφει ιστορία» με την 37η νίκη της και τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται με άνεση πρωταθλητής για 66η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης (και 30η συνεχόμενη), ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης το 94ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Οπεν κατηγορίας.

Στα 1500μ ελεύθερο, ο περυσινός νικητής Δημήτρης Μάρκος (ΠΑΟΚ) υπερασπίστηκε τον τίτλο του με επίδοση 15:12.04 αλλά αυτός ο τελευταίος τελικός του πρωταθλήματος στους άνδρες, «γέννησε» ένα σπουδαίο ρεκόρ. Το πέτυχε ο Βασίλης Κακουλάκης (ΑΑ Ωρίωνας Ηρακλείου) που κατάφερε και ακολούθησε τον ρυθμό του Δημήτρη Μάρκου και ο τελικός χρόνος τον δικαίωσε: 15:13.55, πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, το βελτίωσε από την Δημήτρη Νέγρη, ο οποίος το είχε στην κατοχή του από το 2015 με 15:18.74. Τρίτος ήταν ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) με 15:42.97.Ο Κακουλάκης είπε: «Δουλεύω πολύ σκληρά, περίμενα να μου βγει ένας πολύ καλός χρόνος, με βοήθησε πολύ ο ανταγωνισμός με τον Μάρκο. Οι δυο διοργανώσεις που έχω πιάσει το όριο και η open είναι οι φετινοί μου στόχοι».

Τόνισε ο Μάρκος: «Άλλη μια κούρσα και χρυσό, ωραίο το 1500άρι που έκανα, ήταν η 7η κούρσα μου στο πρωτάθλημα, κουράστηκα προς το τέλος, όλα καλά. Ξεκίνησε από το πρωτάθλημα η προετοιμασία για το παγκόσμιο, ανυπομονώ για τη Σιγκαπούρη, και να βρεθώ με τους καλύτερους. Κρατάω ότι όποιος στοχεύει να φτάσει ψηλά, να κάνει απανωτές κούρσες και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Όσο και αν η κούραση σε επηρεάζει…Δεν έχω δείξει ακόμα κάτι, συνεχίζουμε για το παγκόσμιο. Η κολύμβηση ανεβαίνει, το Ποσειδώνιο ήταν γεμάτο και τις 4 μέρες, θέλω να αφήσουμε στους νεότερους κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε. Δεν υπάρχει ταβάνι στις διακρίσεις…».

Στα 1500μ ελεύθερο των γυναικών, νίκησε η Γεωργία Μακρή (ΚΟ Περιστερίου) με ατομικό ρεκόρ 16:40.92 (είχε 16:41.54 από τις 19/4/2024). Δεύτερη ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη (Α.Α. Ωρίωνας Ηρακλείου) με 17:14.41 που επίσης αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ (προηγούμενο 17:28.82 από τις 15/2/2025) και χάλκινο η Βασιλική Τάτσιου (ΝΟ Πατρών) με 17:29.90.

Στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρα Μικτή Ομαδική mixed επικράτησε ο Ολυμπιακός (Χρήστου, Κοντογεώργου, Ζαχαριάς, Βλάχου) με επίδοση 3:53.52 και στην 4Χ100μ ελεύθερο mixed o ΠΑΟΚ (Μάρκος, Ανδρεόπουλος, Αντωνίου, Καλογέρη) με 3:32.36.