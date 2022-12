Κλοπ: «Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ στη ζωή μου» (βίντεο)

Ως τον καλύτερο παίκτη που έχει δει ποτέ στη ζωή του χαρακτήρισε τον Λιονέλ Μέσι ο Γιούργκεν Κλοπ, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η απόδοση του Αργεντίνου άσου στα 35 του χρόνια στο Μουντιάλ του Κατάρ πρέπει να αποτελέσει «οδηγό» για τους παίκτες σχετικά με το μέχρι πότε μπορούν να παίζουν σε υψηλό επίπεδο!

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, έπλεξε το εγκώμιο του αρχηγού της «αλμπισελέστε» λέγοντας μάλιστα πως «ήταν χαρά του που τον είδε να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ»!

Ο Γιούργκεν Κλοπ ερωτηθείς για τον Λιονέλ Μέσι και το Μουντιάλ του Κατάρ τόνισε:

«Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ στη ζωή μου»!

Ενώ εν συνεχεία ανέφερε:

«Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο στην ηλικία του... Η απόδοσή του θα μπορούσε να μας δώσει μια ιδέα για το πόσο καιρό μπορούν να παίζουν οι ποδοσφαιριστές στο υψηλότερο επίπεδο και θα μας βοηθούσε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα στάδια τόσο νωρίς. Ήταν χαρά μου που τον είδα να παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

December 25, 2022