Καπετάκης: «Στόχος όλων μας το χρυσό μετάλλιο στο Ηράκλειο, θα δώσουμε τα πάντα για τη χώρα μας»

Ο φόργουορντ της εθνικής νέων ανδρών μπάσκετ, Ευδόξιος Καπετάκης, μίλησε στο EOK WebRadio, ενόψει του Ευρωμπάσκετ (12-20 Ιουλίου).

Αναλυτικά, ο Ευδόξιος Καπετάκης επισήμανε:

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία ενόψει του Ευρωμπάσκετ: «Έχει κυλήσει πολύ όμορφα μπορώ να πω. Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να βρεθούμε όσο περισσότερο μπορούμε σαν ομάδα. Είμαστε παιδιά που πάνω-κάτω γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να τα δώσουμε όλα στο παρκέ».

Για τους στόχους στο Ευρωμπάσκετ: «Έχουμε συζητήσει μεταξύ μας για το πού θέλουμε να φτάσει αυτή η ομάδα και οι απαντήσεις όλων είναι να φτάσει μέχρι το χρυσό μετάλλιο. Την πιστεύουμε όλοι αυτήν την ομάδα, τη στηρίζουμε, staff και παίκτες έχουμε γίνει ένα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Περιμένουμε το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτήν την ομάδα, διότι είναι κάτι που το αξίζουμε, γιατί έχουμε κάνει μια δυνατή προετοιμασία».

Για το αν το καλό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας θα αποτελέσει το «κλειδί» μιας καλής πορείας: «Καταρχάς, είμαστε με έναν προπονητή ο οποίος μάς λέει καθημερινά να γίνουμε ομάδα και να έρθουμε μεταξύ μας όσο πιο κοντά μπορούμε. Είναι έμπειρος στο επίπεδο Νέων Ανδρών. Σίγουρα γνωρίζει πράγματα και είναι πετυχημένος λόγω αυτού».

Για το αν η παρουσία του κόσμου επρόκειτο να τους μεταφέρει πίεση: «Θεωρώ ότι θα μας δώσει παραπάνω ενέργεια, παραπάνω όρεξη να παίξουμε. Ο κόσμος είναι σίγουρα ενίσχυση για εμάς, έτσι το βλέπουμε. Δε μας μεταφέρει καθόλου άγχος. Δεν έχω ξαναζήσει να παίξω διοργάνωση στη χώρα μου, πέρυσι ήταν στην Πολωνία. Είμαι έτοιμος να παίξω για τη χώρα μου και να τα δώσω όλα γι’ αυτήν».

Για τον όμιλο στον οποίον βρίσκεται η Ελλάδα: «Το κάθε ματς είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό και μαζί με τον κόσμο μας να πάρουμε τις νίκες».

Για το τι να περιμένουμε αγωνιστικά από την ομάδα: «Ο κόσμος θα δει μια ομάδα, 12 παίκτες που θα τα δίνουν όλα για τη φανέλα, θα βουτούν στο παρκέ και θα βγάζουν ενέργεια. Μαζί με τον κόσμο θα είναι πολύ ευχάριστο».

Για τις ομάδες που ξεχωρίζει στο τουρνουά: «Η Γαλλία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, κάνει εδώ και χρόνια καλές πορείες. Και η Ισπανία είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα. Δεν τις ξέρω πολύ καλά όλες τις ομάδες».

Για το αν είναι κίνητρο για τα παιδιά της ομάδας να αποδείξουν ότι υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό μπάσκετ: «Έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας πως το μπάσκετ στην Ελλάδα έχει συνέχεια και θέλουμε να το αποδείξουμε αυτό μέσα στο γήπεδο, γιατί στα λόγια όλα είναι εύκολα. Το μπάσκετ έχει πραγματικά συνέχεια για την Ελλάδα και αυτό πραγματικά το πιστεύω».