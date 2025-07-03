Ηρόδοτος: Εξελέγη νέα διοίκηση με πρόεδρο τον Μανώλη Λημναίο

Πραγματοποιήθηκαν χθες 92/7) οι εκλογές στον Ερασιτέχνη Ηρόδοτο με την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Μανώλη Λημναίο να επανεκλέγεται στην προεδρία, με στόχο την ενίσχυση και τη σταθεροποίηση του ιστορικού συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Η νέα διοίκηση έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις, με βασικό στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση των τμημάτων του συλλόγου, ενώ παράλληλα καλείται να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την πρόοδο του Ηρόδοτου.

Τακτικά μέλη του νέου ΔΣ είναι οι:

Γιάννης Φουντουλάκης, Μιχάλης Καργιωτάκης, Μιχάλης Δερμιτζάκης, Γιάννης Σμαραγδάκης, Αδαμάντιος Κρασανάκης, Μαρίνα Τζανάκη, Νίκος Καλατζάκης, Πουπάκης, Στυλιανός Σωκιανός, Ελένη Κουντουράκη, Ραφαήλ Μαλτέζος, Βασίλης Χωραίτης, Εμμανουήλ Δροσοτάκης, Μιχάλης Γεωργιάδης και Μιχάλης Στρινζής.

'Ενσταση Σωκιανού

Ο Στέλιος Σωκιανός υπέβαλε ένσταση κατά την διαδικασία των εκλογών στον Ηρόδοτο καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν έγινε ανάρτηση του ψηφοδελτίου και δεν τηρήθηκαν οι όροι του καταστατικού της ομάδας.

Ο Γιάννης Δανδάλης συνεχίζει στην προεδρία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ-Οι υποψήφιοι που εκλέγονται

Super League 2: Με δύο ομίλους το νέο πρωτάθλημα - Κανονικά στην κατηγορία ο Παναργειακός