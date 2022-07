Γιάννης Φετφατζίδης: Υπέγραψε στην Αλ Σαϊλίγια

Ο Γιάννης Φετφατζίδης, μετακινήθηκε από την Αλ Κορ στην Αλ Σαϊλίγια παραμένοντας στο Κατάρ.

Ο 31χρονος Έλληνας εξτρέμ άφησε την Αλ Κορ ύστερα από δύο χρόνια και υπέγραψε συμβόλαιο με την Αλ Σαϊλίγια, για έναν χρόνο

Είχε 22 συμμετοχές πέρσι σκοράροντας τέσσερα τέρματα και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα του Έλληνα ποδοσφαιριστή στην αραβική χερσόνησο, αφού είχε αγωνιστεί και μία τριετία (2015-2018) στην Αλ-Αχλί και την Σαουδική Αραβία.

🔵⚫️ @AlSailiyaclub announce the contract with Greek player Fetfa for one season#QNBStarsLeague pic.twitter.com/oGqn692oRI

— Qatar Stars League (@QSL_EN) July 1, 2022