Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ζήτησε να φύγει ο Κριστιάνο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με τους «Times» ζήτησε από τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ να τον αφήσει να φύγει, εάν φυσικά λάβει ικανοποιητική προσφορά για πώλησή του.

Τσέλσι και Ρόμα είναι δύο ομάδες που έχουν στα πλάνα τους τον Πορτογάλο. Τώρα θα φανεί εάν μπορούν να κάνουν την κίνησή τους η αν η Γιουνάιτεντ πείσει τον Ρονάλντο να παραμείνει στην ομάδα για ακόμη έναν χρόνο.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2022