Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μαϊάμι Χιτ στη φιλική νίκη επί των Πέλικανς (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, καθώς πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας του με 128-118 απέναντι στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, σε αναμέτρηση για την preseason του NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι με τη νέα του ομάδα, δείχνοντας από νωρίς την ποιότητά του και τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει στο σύνολο του Μαϊάμι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Greek Freak αγωνίστηκε για 17 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, έχοντας 8/13 δίποντα και 2/5 βολές. Παράλληλα, κατέγραψε τέσσερα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στη δημιουργία.

Η παρουσία του στο παρκέ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, με τον Αντετοκούνμπο να αξιοποιεί την ταχύτητα και τη δύναμή του, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα των Πέλικανς. Το Μαϊάμι έδειξε καλά στοιχεία επιθετικά και έφτασε σε ακόμη μία νίκη στα φιλικά προετοιμασίας, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 2-0.

Πέρα από τον Έλληνα σταρ, σημαντική ήταν και η συνεισφορά των συμπαικτών του. Ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11 πόντους.

Για τη Νέα Ορλεάνη, ο Τζόρνταν Πουλ σημείωσε 14 πόντους, ενώ ο Σαντίκ Μπέι είχε 12 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Παρά την προσπάθειά τους, οι Πέλικανς δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση απέναντι στους αποτελεσματικούς Χιτ.

Τα πρώτα μηνύματα ενόψει της νέας σεζόν

Το Μαϊάμι δείχνει να βρίσκει σταδιακά τον ρυθμό του, με τον Αντετοκούνμπο να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της νέας προσπάθειας. Παρότι πρόκειται για αγώνες προετοιμασίας, οι εμφανίσεις του Έλληνα άσου δημιουργούν προσδοκίες για τη συνέχεια.

Οι Χιτ συνεχίζουν τη δουλειά τους με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι στην έναρξη της κανονικής περιόδου, ενώ ο «Greek Freak» δείχνει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

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