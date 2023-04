Γιάννης Αντετοκούνμπο: Και επίσημα υποψήφιος για MVP στο NBA μαζί με Γιόκιτς και Εμπίντ

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζοέλ Εμπίντ και Νίκολα Γιόκιτς είναι οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο του MVP όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ.

Τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου ανακοινώθηκε και επίσημα αυτό που όλοι γνωρίζαμε ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα.

Οι τρεις παίκτες που είναι φιναλίστ για το βραβείο του MVP στη regular season του NBA 2022-23. Φυσικά ο λόγος για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζοέλ Εμπίντ και Νίκολα Γιόκιτς.

The 2022-23 finalists for Kia NBA Most Valuable Player pic.twitter.com/J3oNW7IsIi

— NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2023