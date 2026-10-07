Γ΄ Εθνική: Συνέχεια σήμερα με την 2η αγωνιστική - Δεσπόζει το ντέρμπι Εργοτέλης -Χανιά

Γ΄ Εθνική – 10ος όμιλος: Έξι αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον στην 2η αγωνιστική



Με έξι σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η δράση στον 10ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής. Η 2η αγωνιστική είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή, ωστόσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη οδήγησαν την ΕΠΟ στην αναβολή της και στον επαναορισμό των αγώνων για σήμερα. Από το πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι Εργοτέλης-Χανιά που θα ξεκινήσει στις 15:00.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς μετά την πρεμιέρα οι ομάδες αρχίζουν να παίρνουν θέση στον βαθμολογικό πίνακα, ενώ κάθε βαθμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε έναν όμιλο όπου στο τέλος της κανονικής διάρκειας οι ομάδες θα χωριστούν σε play off και play out.





Το μεγάλο παιχνίδι: Εργοτέλης – Χανιά



Στο γήπεδο Αλμυρού Γαζίου δεσπόζει η αναμέτρηση του Εργοτέλη με τα Χανιά. Η σέντρα έχει οριστεί στις 15:00, μία ώρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής.



Ο Εργοτέλης προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 απέναντι στον ΠΟΑ στην πρεμιέρα και θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του, ενώ τα Χανιά ξεκίνησαν εντυπωσιακά, επικρατώντας με 5-1 της Χερσονήσου.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσελκύσει τα βλέμματα, με τον Εργοτέλη να αναζητά την πρώτη του νίκη και τα Χανιά να θέλουν να επιβεβαιώσουν από νωρίς ότι θα πρωταγωνιστήσουν στον κρητικό όμιλο.

Νεάπολη – ΠΟΑ



Στη Νεάπολη, η τοπική ΑΕΝ υποδέχεται στις 16:00 τον ΠΟΑ.

Η Νεάπολη ξεκίνησε με ήττα 1-0 από την Επισκοπή, ενώ ο ΠΟΑ πήρε τον πρώτο του βαθμό μετά το 1-1 με τον Εργοτέλη.

Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς τα πάνω στον βαθμολογικό πίνακα.

Τυμπάκι – Γιούχτας



Στο γήπεδο του ΑΟ Τυμπακίου, το Τυμπάκι αντιμετωπίζει στις 16:00 τον Γιούχτα.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα με 2-0 στον Άγιο Νικόλαο, ενώ ο Γιούχτας έμεινε στο 0-0 με τον Ρεθυμνιακό στην πρεμιέρα.



Και οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην αναμέτρηση.

Ρεθυμνιακός – Χερσόνησος



Στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου ο Ρεθυμνιακός υποδέχεται τη Χερσόνησο.

Οι γηπεδούχοι πήραν έναν βαθμό στην πρεμιέρα με το 0-0 απέναντι στον Γιούχτα, ενώ η Χερσόνησος θέλει να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα με 5-1 από τα Χανιά.



Το ζητούμενο για τη Χερσόνησο είναι η άμεση αντίδραση, ενώ ο Ρεθυμνιακός θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πανηγυρίσει το πρώτο του τρίποντο.

Πλατανιάς – ΑΟΑΝ



Στο γήπεδο του Πλατανιά, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΑΟ Αγίου Νικολάου.

Ο Πλατανιάς ξεκίνησε με ήττα 1-0 από τον Πανακρωτηριακό και θέλει να αντιδράσει άμεσα, ενώ ο ΑΟΑΝ μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 2-0 του ΑΟ Τυμπακίου.



Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς ο ΑΟΑΝ έχει ήδη τρεις βαθμούς και θέλει να παραμείνει στις υψηλές θέσεις.

Πανακρωτηριακός – Επισκοπή



Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η αναμέτρηση του Πανακρωτηριακού με την Επισκοπή.

Ο Πανακρωτηριακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα, καθώς επικράτησε 1-0 του Πλατανιά εκτός έδρας, ενώ η Επισκοπή μπήκε επίσης με νίκη, επικρατώντας 1-0 της Νεάπολης.

Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς και θα διεκδικήσουν τη νίκη που θα τις κρατήσει στις πρώτες θέσεις του ομίλου.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής



15:00: Εργοτέλης – Χανιά

16:00: Πλατανιάς – ΑΟΑΝ

16:00: Τυμπάκι – Γιούχτας

16:00: Πανακρωτηριακός – Επισκοπή

16:00: Ρεθυμνιακός – Χερσόνησος

16:00: Νεάπολη – ΠΟΑ

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