Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 83-69: Έπεσε αμαχητί στην Πόλη-Ένταση μεταξύ Σλούκα και Ουίλμπεκιν-Νίκη της ΑΕΚ(vid)

Ο δίχως ταυτότητα Παναθηναϊκός που παρατάχθηκε στο «Ulker Sports And Event Hall», δεν θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη από τη... συντριβή, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με το βαρύ 83-69 στην Πόλη, για τη 3η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 1-2. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα πήρε τη δεύτερη νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» χάθηκαν στη... μετάφραση από το πρώτο δεκάλεπτο (27-9) και με εξαίρεση ένα ξέσπασμα του Κάιλ Γκάι στη δεύτερη περίοδο, όταν σημείωσε 13 πόντους (3/5 τρίποντα) σε αυτό το διάστημα, μάταια έψαχναν στο δεύτερο ημίχρονο το ανταγωνιστικό πρόσωπο τους... Πλέον το «τριφύλλι» θα ψάξει την... ανασύνταξη του την προσεχή Παρασκευή στο ΟΑΚΑ, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τα δεκάλεπτα: 27-9, 43-28, 67-45, 83-69

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ιτούδης): Μότλι 14 (6 ριμπάουντ) , Γουίλμπεκιν 7 (2/9 τρίποντα) , Παπαγιάννης (2/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη σε 21'05") , Ντέιβις 7 (1/7 τρίποντα), Μπιμπέροβιτς 6 (2), Πιέρ 4 (10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκούντουριτς 12 (2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα) , Καλάθης 12 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος σε 29'17"), Μαντάρ 6 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Σεστίνα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόσα 10 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκάι 13 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπαλτσερόφσκι (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 4 (1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη), Γκραντ 6 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεσόρ 19 (7/7 δίποντα, 5/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη) , Αντετοκούνμπο 4, Γκριγκόνις 5 , Ερνανγκόμεθ (6 ριμπάουντ) , Μαντζούκας 6 (2)

Ένταση με Σλούκα στο φινάλε

After the final whistle, a small scuffle broke out between Fenerbahce and Panathinaikos players 👀 pic.twitter.com/BTa2KWA63V

— BasketNews (@BasketNews_com) October 17, 2023