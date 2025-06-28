Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων: Στη ζώνη του υποβιβασμού η Ελλάδα - Στη ''μάχη'' σήμερα ο Τεντόγλου

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου έδωσαν με τις εμφανίσεις τους την ενέργεια που χρειαζόταν η Εθνική ομάδα στίβου για να εξακολουθήσει να πιστεύει και να κυνηγά τον στόχο της παραμονής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη.

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης μέρας, η Ελλάδα βρίσκεται με 77.5 βαθμούς στην 14η θέση, 14.5 βαθμούς πίσω από την Ελβετία και τη σωτηρία, που είναι δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. Πρώτη είναι η Ολλανδία με 165.5 πόντους.

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, αν και δεν διένυσε γρήγορα τα πρώτα μέτρα, έδωσε και την ψυχή του μέχρι τον τερματισμό και τερμάτισε τρίτος στην θεωρητικά πιο αργή σειρά των 100 μέτρων (και ένατος συνολικά – 10.25 έκανε ο 6ος) με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 10.26 (0.1), καταρρίπτοντας το 10.28 που είχε σημειώσει στο Εαρινό Πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι φέτος είναι η χρονιά του, αφού κατεβάζει τα ατομικά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο και στα 100 μ. και στα 200 μέτρα.

Εξαιρετική κούρσα που την έφερε στην δεύτερη θέση της πρώτης, χρονικά, σειράς, έκανε και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα. Η 22χρονη πρωταθλήτρια έφυγε από την αρχή δυνατά, κυνήγησε την κούρσα μέχρι τα τελευταία μέτρα και τερμάτισε σε 11.26 με αντίθετο άνεμο 0.2.

Ήταν η καλύτερη φετινή κούρσα για την νεαρή αθλήτρια, που δείχνει να βρίσκει ρυθμό όσο προχωρά η χρονιά. Δείχνει ότι σύντομα θα μπορέσει να καταρρίψει και το ατομικό ρεκόρ της που είναι 11.21. Από την πρώτη σειρά την πέρασαν μόνο πέντε αθλήτριες (η μία στα χιλιοστά) και κατέλαβε την 7η θέση. Άλλο ένα ρεκόρ αγώνων και σε αυτό το αγώνισμα από την Ουγγαρέζα Μπογκλάρκα Τάκατς με 11.06.

Η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου στο δίσκο έκανε καλό ξεκίνημα με βολή στα 55.44. Μετά την πρώτη προσπάθεια ήταν όγδοη, αλλά η Τσέχα Μπάρμπορα Τίχτα την έριξε ένατη. Η έμπειρη ρίπτρια απάντησε με 55.68 και ξαναμπήκε στην οχτάδα με τη δεύτερη βολή της. Καμία δεν την ξεπέρασε και η Αναγνωστοπούλου απέκτησε το δικαίωμα να κάνει άλλες δύο βολές, τουλάχιστον.

Στην τρίτη προσπάθεια έριξε 54.69, αμέσως μετά (ως 8η) 55.21 και έκλεισε τον αγώνα με 55.85, την καλύτερη βολή της στον αγώνα. Νικήτρια η Ολλανδή Γιορίντε Φαν Κλίνκεν με 64.61.

Ατομικό ρεκόρ και έβδομη θέση για την εκπληκτική Μελίσσα Αναστασάκη

Στο πρώτο αγώνισμα των αποστάσεων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, τα 5.000 μ., η Μελίσσα Αναστασάκης ξεσήκωσε τους Έλληνες, συναθλητές και φιλάθλους, που βρέθηκαν στις εξέδρες του Βαλεχερμόσο στη Μαδρίτη. Η Αναστασάκη τερμάτισε ανέλπιστα ψηλά, στην 7η θέση, προσφέροντας 10 βαθμούς στη μεγάλη και πολύ δύσκολη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας να παραμείνει στην 1η κατηγορία.

Οι πρώτες στροφές κύλησαν σε πολύ αργό τέμπο, αλλά μετά το πρώτο 1000άρι ο ρυθμός ανέβηκε. Τέσσερις γύρους πριν από φινάλε ένα γκρουπ έξι δρομέων ξεχώρισε με ένα δεύτερο με άλλες εφτά, μεταξύ των οποίων και την Μελίσσα στην 13η θέση, να ακολουθεί. Στα 600 μ. πριν από το τέλος η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε το ρυθμό της και ανέβηκε στην 9η θέση και στη συνέχεια στην 7η. Μετά το καμπανάκι πήγε ακόμα πιο γρήγορα και με πολλές δυνάμεις κατοχύρωσε την 7η θέση, τερματίζοντας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 16.21.01 (παλιό 16.30.27 από το Εαρινό Πρωτάθλημα)!

Στα 3.000 μ. στιπλ, ο Νέστορας Κολιός δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσει το ρυθμό των πολύ πιο γρήγορων αθλητών της κούρσας. Άφησε πίσω από νωρίς τον Λιθουανό Λούκας Ταρασέβιτσους και σχημάτισε ένα μικρό γκρουπ με τον Φινλανδό Έερο Χέιονεν, ο οποίος έκανε αλλαγή τρεις στροφές πριν από το τέλος. Ο Γιαννιώτης δρομέας δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει, αλλά σταδιακά άρχισε να πλησιάζει τον καταπονημένο Ουκρανό Ρόμαν Ροστίκους, τον οποίο και προσπέρασε στο καμπανάκι. Ο Κολιός κράτησε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού ην 14η θέση σε 9.12.31. Ρεκόρ αγώνων από τον Γερμανό Καρλ Μπέμπεντορφ με 8.20.43.

Ο Ανδρέας Πανταζής είχε προβλήματα με τη φορά του στο τριπλούν. Μετά το αρχικό 15.62 (0.7) έκανε δύο άκυρα και κατέλαβε την 10η θέση. Ήταν ένας αγώνας στα μέτρα του Έλληνα πρωταθλητή, που έχει δυνατότητες για πολύ μεγαλύτερα άλματα. Ο Γάλλος Ζοναθάν Σερεμές με 17.00 στο τελευταίο τοιυ άλμα πήρε τη νίκη.

Εντυπωσιακός ο Φρανκς στο ντεμπούτο του με τα ελληνικά χρώματα

Με την πρώτη του εμφάνιση με τα ελληνικά χρώματα, ο Γιώργος Φρανκς ξεδίπλωσε το πλούσιο ταλέντο του. Αν και τοποθετήθηκε σε κακό διάδρομο, τον 8ο, της γρήγορης σειράς, ο ομογενής από τις ΗΠΑ, ο οποίος μόλις πρόσφατα απέκτησε το δικαίωμα να αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα, τερμάτισε σε 45.46, κοντά στο ατομικό ρεκόρ του που είναι 45.20, αλλά και στο πανελλήνιο ρεκόρ του Δημήτρη Ρήγα, το 45.11 που αντέχει από το 2006. Ρεκόρ αγώνων πέτυχε ο Βρετανός Σάμιουελ Ρίαρντον με 44.60

Ο Φρανκς έκανε πολύ γρήγορο πρώτο 250άρι και οδήγησε την κούρσα, αλλά στα τελευταία μέτρα δεν είχε πολλές δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά τερμάτισε σε 45.46, στην 7η θέση της γρήγορης σειρά και 9ος συνολικά, χαρίζοντας οχτώ βαθμούς στην Ελλάδα.

Ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε τη δεύτερη μέρα των αγώνων και στο στάδιο Βαλεχερμόσο ήταν ο Γιάννης Κορακίδης στη σφυροβολία. Ξεκίνησε με 70.53 που τον έφερε στην 7η θέση μετά την πρώτη προσπάθεια. Η δεύτερη ήταν λίγο χειρότερη, στα 69.99 και με τον Γερμανό Μέρλιν Χούμελ να ρίχνει 77.35 έπεσε όγδοος. Η τρίτη έφυγε πιο χαμηλά, φάνηκε να είναι πάνω από τα 72 μ., αλλά δυστυχώς ήταν άκυρη. Με τον Πορτογάλο Ντέσιο Ανδράδε να απαντά με 72.35, ο Έλληνας πρωταθλητής βγήκε εκτός της πρώτης οκτάδας και έχασε το δικαίωμα να εκτελέσει περισσότερες βολές. Εν τέλει ο Κορακίδης κατέληξε στην 11η θέση δίνοντας 6 βαθμούς στην Ελλάδα. Πρώτος ήταν ο Ουκρανός Μιχάιλο Κόχαν με 81.66 σε έναν υψηλού επιπέδου αγώνα με τρεις αθλητές πάνω από τα 80 μέτρα.

Η Μαρία Ραφαηλίδου ξεκίνησε στη σφαίρα με προσπάθεια πάνω από τα 16 μέτρα, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία της και βγήκε άκυρη. Μετά τη βολή της κατευθύνθηκε προς τους εξωτερικούς διαδρόμους του σταδίου, απομονωμένη, προκειμένου να συγκεντρωθεί. Φανερά αγχωμένη στη δεύτερη προσπάθεια, έριξε 15.16.

Η πίεση ήταν μεγάλη για την 18χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18, το νεαρότερο μέλος της ελληνικής αποστολής, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κρατηθεί στη βαλβίδα και να βγει άκυρη.Με τα 15.16 κατατάχθηκε στην 14η θέση. Νικήτρια ήταν η Ολλανδή Τζέσικα Σχίλντερ με 20.14.

Στο πρώτο δρομικό αγώνισμα, η πρωτάρα σε διεθνή διοργάνωση, Αλεξία Παπαβασιλείου, είχε δύσκολο έργο εξαρχής, καθώς είχε τον πιο αργό χρόνο. Τρέχοντας από τον πρώτο διάδρομο, η αποστολή της έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Προσπάθησε να περάσει την Ουκρανή αθλήτρια, αλλά δεν είχε τις δυνάμεις και τερμάτισε 8η και 16η στο σύνολο με 54.34. Νικήτρια με ρεκόρ αγώνων ήταν η Ολλανδή Φέμκε Μπολ με 49.48.

Το Σάββατο (28/6) η δράση συνεχίζεται, με τον Μίλτο Τεντόγλου να ρίχνεται στη μάχη για να δώσει πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6

19.00 Μήκος Α

19.17 Σφυροβολία Γ

20.22 110μ. εμπόδια Α

20.49 Ύψος Α

20.53 100μ. εμπόδια Γ

21.15 800μ. Γ

21.22 Τριπλούν Γ

21.37 Δισκοβολία Α

21.41 400μ. εμπόδια Α

21.59 400μ. εμπόδια Γ

22.20 4Χ100μ. Α

22.38 4Χ100μ. Γ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6

19.00 Σφαιροβολία Α

19.15 Ακοντισμός Γ

20.00 200μ. Γ

20.20 200μ. Α

20.40 Ύψος Γ

20.50 1.500μ. Γ

20.59 Μήκος Γ

21.13 1.500μ. Α

21.22 Ακοντισμός Α

21.40 3.000μ. στιπλ Γ

22.10 5.000μ. Α

21.46 4Χ400μ. μικτή

Πού θα δείτε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

Οι προσπάθειες των αθλητών της Εθνικής ομάδας στίβου θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ και συγκεκριμένα από την ΕΡΤ3 την Κυριακή (29/6), ενώ τα αθλήματα του Σαββάτου (28/6) θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2.

