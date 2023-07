EuroBasket U20: Πρεμιέρα απόψε για την Ελλάδα κόντρα στην Πολωνία στα Δύο Αοράκια

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Εθνική Νέων Ανδρών. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου αντιμετωπίζει στα "Δύο Αοράκια" την Πολωνία (18:30, ΕΡΤ3 ) στην πρεμιέρα της στο EuroBasket U20 που φιλοξενεί το Ηράκλειο.

Η Κρήτη είναι η οικοδέσποινα ακόμα μίας μεγάλης διοργάνωσης, ελπίζοντας ότι θα φέρει πάλι γούρι στην Ελλάδα, που θα παρατάξει μία 12αδα όπου δεσπόζει το όνομα του Λευτέρη Μαντζούκα του Παναθηναϊκού.

Το ημερήσιο εισιτήριο για τους αγώνες (τέσσερις αγώνες καθημερινά ανά γήπεδο) στοιχίζει 5 ευρώ στην Α’ Φάση. Δωρεάν είναι η είσοδος από 18 ετών και κάτω. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας και να στηρίξετε την προσπάθεια της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ με ένα “κλικ” ΕΔΩ

Η 12αδα της Εθνικής Νέων Ανδρών στην διοργάνωση:

Γκαρντ: Σωτήρης Οικονομόπουλος, Νίκος Πλώτας, Νάσος Μπαζίνας, Σωτήρης Ναυπλιώτης, Γιώργος Νεόφυτος.

Φόργουορντ: Λευτέρης Μαντζούκας, Γιάννης Μερμίγκης, Σωτήρης Σταυρακόπουλος, Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης.

Σέντερ: Βαγγέλης Ζούγρης, Θωμάς Ζορμπάς, Δημήτρης Χατζής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας:

1η Αγωνιστική

Ελλάδα-Πολωνία 18:30 8/7

Λιθουανία-Κροατία 21:00 8/7

2η Αγωνιστική

Κροατία-Πολωνία 16:00 9/7

Ελλάδα-Λιθουανία 18:30 9/7

3η Αγωνιστική

Πολωνία-Λιθουανία 13:30 10/7

Ελλάδα-Κροατία 18:30 10/7

Οι ομάδες και το σύστημα διεξαγωγής

Συνολικά, 16 ομάδες θα διεκδικήσουν τη διάκριση στο EuroBasket U20. Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων ομάδων, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα αφού προκρίνονται όλες στη φάση των «16»

Group A: Βέλγιο, Ισραήλ, Τουρκία, Ιταλία

Group B: Εσθονία, Ισπανία, Μαυροβούνιο, Σερβία

Group C: Πολωνία, Λιθουανία, Κροατία, Ελλάδα

Group D: Ισλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία

Εν συνεχεία, το Group A διασταυρώνεται με το Group B και το Group C διασταυρώνεται με το Group D, δίνοντας αγώνες χιαστί.

A1 vs B4

A2 vs B3

B2 vs A3

B1 vs A4

C1 vs D4

C2 vs D3

D2 vs C3

D1 vs C4

- Οι νικητές προκρίνονται στα προημιτελικά. Ακολουθούν οι ημιτελικοί, ο μικρός τελικός και ο τελικός. Επίσης, θα γίνουν αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9-16.

Τα μετάλλια της Εθνικής U20

2017: Χρυσό

2010: Ασημένιο

2009: Χρυσό

2002: Χρυσό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Ισπανία 0-5: Διασυρμός και τώρα ελπίζει σε θαύμα (vid)

Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ-Παπαδόπουλος: "Ονειρο το χρυσό στο Ηράκλειο"