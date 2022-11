Εθνική Ανδρών μπάσκετ: Η πρώτη απώλεια… στο σπίτι μας και οι Λετονοί που έγραψαν ιστορία (vid+pics)

Η Εθνική Ανδρών μπάσκετ ηττήθηκε από τη Λετονία στο Ηράκλειο και για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό δεν χάρηκε, μετά από αναμέτρηση της Επίσημης Αγαπημένης, στην εποχή των «παραθύρων» για τα προκριματικά μιας διοργάνωσης.

Για όλα σε αυτή τη ζωή υπάρχει και μια πρώτη φορά. Η Εθνική Ανδρών παρέθεσε τα... κομάντο της, που τόσες μεγάλες νίκες έχουν πάρει στο παρελθόν και, μαζί, δύο προκρίσεις στα προηγούμενα προκριματικά, αλλά αυτή την φορά δεν τα κατάφερε, με τη Λετονία μάλιστα να καταγράφει για τον εαυτό της ένα ιστορικό επίτευγμα, με το «διπλό» στα «Δύο Αοράκια».

Για την ελληνική ομάδα, συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα σε προκριματικά από το 2017 έως και σήμερα, στην εποχή δηλαδή των «παραθύρων» της FIBA και της άρνησης της Ευρωλίγκα να παρακολουθήσει ο κόσμος τις εθνικές ομάδες με πλήρη σύνθεση.

Όταν μιλάμε για εντός έδρας απώλειες, αναφερόμαστε φυσικά σε ήττα επί ελληνικού εδάφους, καθώς οι δύο ήττες που είχαμε για τα προκριματικά του τελευταίου Ευρωμπάσκετ με Λετονία και Βοσνία, ήταν σε παιχνίδια που διεξήχθησαν σε Σαράγεβο και Ρίγα αντίστοιχα, επομένως ήμασταν επί της ουσίας τυπικά γηπεδούχοι, αφού δεν αγωνιζόμασταν στην Ελλάδα, λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Από την άλλη πλευρά και σε επιβράβευση του δικού τους πλάνου, οι Λετονοί θα παίξουν για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Από το 1990, άλλωστε, όταν η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση, δεν είχαν γευτεί αυτή την χαρά, με τους παίκτες του Λούκα Μπάνκι να γράφουν ιστορία.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα και τους λετονικούς πανηγυρισμούς:

Latvia have one foot in the World Cup for the first ever time after a crushing road win over Greece! 🔨#FIBAWC x #WinForLatvia



— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 11, 2022