Bundesliga: Οπαδός κατέρρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια του Σάλκε - Λεβερκούζεν

Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό σημάδεψε τον αγώνα της Σάλκε με αντίπαλο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (0-3), ο οποίος διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (1/4) στο «Γκελζενκίρχεν», στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η Σάλκε, ένας οπαδός κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του ματς και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των ιατρικών τιμ των δύο ομάδων να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.

Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace. pic.twitter.com/63XbypfTpG

