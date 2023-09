Βόλει: Στον ΟΦΗ ο Φινλανδός Πέτου Μάκινεν

Με μια σαημαντική μεταγραφή, έκλεισε το ρόστερ της η ομάδα βόλει του ΟΦΗ, με στόχο την επιστροφή, στην Volley League.

Η ανακοίνωση του ΤΑΑ ΟΦΗ

Απέκτησε τον 28χρονο (19/8/1995, 2μ00) διεθνή Φιλανδό ακραίο Peetu Mäkinen, με τον οποίο υπέγραψε συμβόλαιο για δυο χρόνια.

Ο Mäkinen αγωνίστηκε πέρσι στην Ιαπωνική Hokkaido, με την οποία κατέκτησε την άνοδο, απο τη δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη.

Το high light της καριέρας του, είναι το 2021 στην Ισπανική λίγκα, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος ακραίος, με την ομάδα της Ιμπιζα Ushuaïa Ibiza Voley).

Εχει αγωνιστεί ακόμη σε Βέλγιο (Tectum Achel), Πολωνία (KFC Gwardia Wroclaw, Poland), Τσεχία (Euro Sitex Pribram) και σε ομάδες της Φιλανδίας (Team Lakkapää, Valepa, Napa).

Ο Mäkinen είναι ενεργό στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Φιλανδίας, και έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και Κύπελλα στη χώρα του.

Να σημειωθεί, ότι, για την απόκτηση του Peetu Mäkinen, ο πρόεδρος του ΤΑΑ ΟΦΗ Γιάννης Δαδνάλης, χρειάστηκε να κάνει οικονομική υπέρβαση, καθώς τον παίκτη διεκδικούσαν ομάδες απο την Volley League, ενώ του προσέφερε και διετές συμβόλαιο.

Mε τους Peetu Mäkinen Mäkinen και τον Σλοβένο αριστερόχειρα διαγώνιο Matej Mihajlovič, ο ΟΦΗ δημιουργεί ένα πολύ δυνατό δίδυμο για την επίθεση του, στο πρωτάθλημα της Pre League.

O Peetu Mäkinen, αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο Ηράκλειο, για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του ΟΦΗ.

Peetu Mäkinen, welcome to OFI VOLLEY BALL TEAM!

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Peetu Mäkinen

2022-2023: Voreas Hokkaido, Japan

2021-2022: Tectum Achel, Belgium

2020-2021: Ushuaïa Ibiza Voley, Spain

2020: KFC Gwardia Wroclaw, Poland (from Feb.)

2019-2020: Euro Sitex Pribram, Czech

2018-2019: Team Lakkapää, Finland

2016-2018: Valepa, Finland

2014-2016: Team Lakkapää, Finland

–> 2014 Napa, Finland

Awards

2023: Japanese V2 League Champion

2021: Best Outside Hitter in Spanish Superliga

2019: Challenge Cup, (in 4 matches 74 points, 51% attack)

2019: Finnish League, Top Scorer among the receivers, and 3.place in overall

2018: Champions League (group stage)

2018: Finnish Champion & Cup Winner

2017: Finnish Champion & Cup Winner

2016: World League

2013: World Championships, 11.place (jun.)

2 x Finnish jun. Champion

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Αλώβητοι στην OPAP Arena οι ερυθρόλευκοι, χωρίς εντός έδρας νίκη η Ένωση-Η Βαθμολογία(vid)

ΟΦΗ: Πέθανε ο Δημήτρης Μπέης