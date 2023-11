Αλβανία: Νεκρός Γκανέζος ποδοσφαιριστής από καρδιακή προσβολή εν ώρα αγώνα (βίντεο)

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο στην Αλβανία, στην είδηση του θανάτου του 28χρονου Γκανέζου ποδοσφαιριστή Ράφαελ Ντουαμένα.

Ο άτυχος παίκτης της αλβανικής Εγνατία υπέστη καρδιακή προσβολή εν ώρα αγώνα με την Παρτιζάνι και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αν και ανέκτησε τις αισθήσεις του, δεν δέχθηκε τη χρήση του απινιδωτή και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατέρρευσε ξανά με αποτέλεσμα να αφήσει τελικά την τελευταία του πνοή.

Saddened to write that officials from the hospital and the Albanian FA have comfirmed the death of Raphael Dwamena due to another collapse while he was in the hospital. RIP Raphael pic.twitter.com/rOU6xqmhbw

— Ermal Kuka (@Ermal_Kuka) November 11, 2023