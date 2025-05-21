«Αγκαλιά» με την έξοδό της στο Champions League η Μάντσεστερ Σίτι

Πολύ κοντά στην έξοδό της στο Champions League βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (20/5) η Μάντσεστερ Σίτι. Τρία 24ωρα (17/5) μετά την ήττα στον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας από την Κρίσταλ Πάλας (1-0) η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε με 3-1 στο «Έτιχαντ» επί της Μπόρνμουθ, στο ένα από τα δύο ματς της Τρίτηςμε τα οποία έπεσε η «αυλαία» της 37ης (προτελευταίας) αγωνιστικής της Premier League.

Παιχνίδι, που ήταν συναισθηματικά φορτισμένο για τους γηπεδούχους, καθώς ήταν το τελευταίο του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά από 10 χρόνια τεράστιας προσφοράς στο σύλλογο. Το κοινό τη στιγμή της αλλαγής του Βέλγου (69') σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε, ενώ αργότερα το ίδιο έγινε, αλλά για διαφορετικό λόγο, με τον Ρόδρι.

Ο Ισπανός μέσος επέστρεψε στην ενδεκάδα της Σίτι, έστω και ως αλλαγή στο 82', περίπου 8 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς του α' γύρου της Premier League με την Άρσεναλ (2-2) στο ίδιο γήπεδο (22/9, για την 5η αγωνιστική).

Στο άλλο η κάτοχος του FA Cup, Κρίσταλ Πάλας εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε 4-2 την Γουλβς, με δύο γκολ του Ενκετιά και ένα από τους Τσίλγουελ και Έζε.

Η Σίτι παρά την απώλεια του Κυπέλλου και το γεγονός ότι από το 67' αγωνιζόταν με 10 παίκτες (αποβολή Κόβατσιτς με απευθείας κόκκινη στο 67') βρήκε τα ψυχικά αποθέματα ν' αντιδράσει και να σκοράρει δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο, με το φοβερό γκολ του Μαρμούς στο 14' κι αυτό του Μπερνάρντο Σίλβα στο 38'. Στο 89' ο Νίκο έβαλε «το κερασάκι στην τούρτα», ενώ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζέμπισον διαμόρφωσε τελικό 3-1.

Οι «πολίτες» που «καίγονταν» για τη νίκη, με το «τρίποντο» που πήραν ανέβηκαν στην 3η θέση και στο +2 από τρεις ομάδες και +3 από τη Νότιγχαμ.

Με τα δεδομένα αυτά τους αρκεί ακόμη και η ισοπαλία στο εκτός έδρας παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την Φούλαμ, καθώς υπερτερούν στη διαφορά των γκολ έναντι των υπόλοιπων διεκδικητών της εξόδου στο Champions League.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 37ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Άστον Βίλα-Τότεναμ 2-0



(59' Κόνσα, 73' Καμαρά)



Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 1-0



(71' Κουκουρέγια)



Εβερτον-Σαουθάμπτον 2-0



(6', 45' Ντιάγι)



Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2



(86' Μπόουεν-11' Γκιμπς-Γουάιτ, 61' Μιλένκοβιτς)



Μπρέντφορντ-Φούλαμ 2-3



(22' Μπεμό, 43' Γουϊσά-16' Χιμένεθ, 68' Κέρνι, 70' Γουίλσον)



Λέστερ-Ίπσουιτς 2-0



(28' Βάρντι, 69' ΜακΑτίρ)



Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0



(55' Ράις)



Μπράιτον-Λίβερπουλ 3-2



(32' Αγιάρι, 70' Μιτόμα, 87' Χίνσελγουντ - 9' Έλιοτ, 45'+1 Σομποσλάι)



Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 4-2



(27',32' Ενκετιά, 50' Τσίλγουελ, 86' Έζε - 24' Αγκμπάντου, 62' Λάρσεν)



Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1



(14' Μαρμούς, 38' Σίλβα, 90' Νίκο - 90'+6' Τζέμπισον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)

Λίβερπουλ 83 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--



Άρσεναλ 71 --Champions League--



Μάντσεστερ Σίτι 68



Νιούκαστλ 66



Τσέλσι 66



Άστον Βίλα 66



Νότιγχαμ Φόρεστ 65



Μπράιτον 58



Μπρέντφορντ 55



Φούλαμ 54



Μπόρνμουθ 53



Κρίσταλ Πάλας 52



Έβερτον 45



Γουλβς 41



Γουέστ Χαμ 40



Μάντσεστερ Γιουν. 39



Τότεναμ 38



----------------------



Λέστερ 25 --Υποβιβάστηκε--



Ίπσουιτς 22 --Υποβιβάστηκε--



Σαουθάμπτον 12 --Υποβιβάστηκε--

