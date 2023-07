Αγιος Νικόλαος: Διεθνείς Αγώνες καταδύσεων και Κανόε-Καγιάκ το Σαββατοκύριακο

O Δήμος Αγίου Νικολάου ( ΠΑΟΔΑΝ), η Περιφέρεια Κρήτης και η Infinite Drop – High Diving συνδιοργανώνουν για 6η φορά το “Agios Nikolaos Cliff Diving”. Στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Ιουλίου στη λίμνη Βουλισμένη του Αγίου Νικολάου και τελούν υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), συμμετέχουν είκοσι τρείς διεθνείς κορυφαίοι αθλητές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων είναι το εξής:

Σάββατο 8/7

17:30 Παρουσίαση αθλητών, Έναρξη αγώνων

20:00 Νυκτερινό show

20:30 Συναυλία με τους Μιχάλη και Γιώργο Κλώντζα και την ορχήστρα τους

Image

Κυριακή 9/7

17:30 Παρουσίαση αθλητών, Έναρξη αγώνων

20:00 Νυκτερινό show

20:30 Πάρτυ των 80’s από το Ωδείο Τέχνης

Aγώνες Κανόε-Καγιάκ“Agios Nikolaos on SUP 2023”

O Δήμος Αγίου Νικολάου ( ΠΑΟΔΑΝ, ΔΑΕΑΝ), η Περιφέρεια Κρήτης και η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ συνδιοργανώνουν το “Agios Nikolaos on SUP 2023”. Στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως και τις 9 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή Πλάκας, Ελούντας, Μαρίνας Αγίου Νικολάου, Καλού Χωριού και Λίμνης Αγίου Νικολάου, θα συμμετέχουν 300 αθλήτριες και αθλητές από 19 χώρες. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα διεξαχθούν αγώνες Stand Up Paddling (SUP), το ICF SUP World Cup 2023 και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Παρασκευή 7/7 Ώρες: 18:30 – 20:30

Σάββατο 8/7 Ώρες: 14:30 – 21:00

Κυριακή 9/7 Ώρες: 09:00 – 15:00

Image

