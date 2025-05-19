ΑΕΚ – Προμηθέας 91-67: «Πάρτι» και 3η θέση!
22:34 | 19/05/2025
Με τον Ρέιτζον Τάκερ να «εκτελεί» ασταμάτητα έξω απ’ τα 6,75μ. φτάνοντας τους 20 πόντους και τον Γκραντ Γκόλντεν (13π., 6ρ.) να επιβάλλει το δικό του ρυθμό κάτω απ’ τις δύο ρακέτες, η ΑΕΚ κυριάρχησε επί του Προμηθέα στη «SUNEL Arena» επικρατώντας με 91-67 στον (μονό) τελικό της 3ης θέσης στην Greek Basket League κι ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν, στην οποία έκανε πολλά βήματα προς τα εμπρός, κατακτώντας την 3η θέση και στο Basketball Champions League.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-35, 70-47, 91-67

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10 (1), Χαμπ 15 (3), Νετζήπογλου 13 (1), Γκόλντεν 13, Τάκερ 20 (4), Σκορδίλης 7, Καράμπελας 2, Φλιώνης 4, Μπράις, Ιωάννου 2, Νικολάου, Χέιλ 5 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Λούντζης 6, Μπαζίνας 16, Σίτου 5, Βαρνάντο 14 (1), Ιβούντου 14 (3), Παπαγιάννης, Λάγιος 2, Χρυσικόπουλος, Πρέκας 2, Οικονομόπουλος 6 (1), Καραγιαννίδης 2, Κένι Γουίλιαμς.

