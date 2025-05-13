ΑΕΚ: Μόνο η ανακοίνωση απομένει για το διαζύγιο με τον Αλμέιδα
clock 00:38 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δυόμιση ώρες κράτησε η συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου με τον προπονητή Ματίας Αλμέιδα στα γραφεία της ΠΑΕ απ΄ όπου σύμφωνα με πληροφορίες λήφθηκε η απόφαση για λήξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα και οι αιτίες που οδήγησαν στην αποτυχημένη φετινή σεζόν με την «Ενωση» να καταγράφει αρνητικό ρεκόρ με έξι στις έξι ήττες και την 4η θέση στα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση παρών ήταν και ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα. Όπως όλα δείχνουν οι ανακοινώσεις θα γίνουν πιθανότατα σήμερα Τρίτη.

