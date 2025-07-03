ΑΕΚ: Ήττα με 2-0 στο φιλικό με τη Ζούλτε Βάρεγκεμ (βίντεο)

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας, με 2-0 από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο στην Β΄ κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες, μία σε κάθε ημίχρονο, η Ένωση έχασε κάποιες ευκαιρίες, όμως γενικά δεν ήταν καλή.

Το σκορ άνοιξε στο 8΄ ο Οπόκου που πήρε το «ριμπάουντ» μετά από την απόκρουση του Μπρινιόλι στο σουτ του Καπέλ.

Το 2-0 διαμόρφωσε στο 75΄ ο Εμεκά, που είχε μπει ως αλλαγή, μετά από εκτέλεση κόρνερ και σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι (46΄ Στρακόσα), Ρότα (46΄ Γ. Κοσίδης), Βίντα (46΄ Μήτογλου), Μουκουντί (46΄ Ρέλβας), Γκατσίνοβιτς (46΄ Πήλιος), Γιόνσον (46΄ Σιμάνσκι), Περέιρα (46΄ Λιούμπιτσιτς), Καλοσκάμης (46΄ Φερνάντες), Μάνταλος (46΄ Κουτέσα), Κοσίδης (46΄ Κοϊτά), Ελίασον (46΄ Ζίνι).

Η αναμέτρηση, πάντως, σημαδεύτηκε από τη μεγάλη ένταση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με πρωταγωνιστή τον προπονητή των Βέλγων.