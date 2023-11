Τεχνητή νοημοσύνη. Κίνδυνος ή ευκαιρία για την πολιτική επικοινωνία. Του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Σε χώρα της λατινικής Αμερικής, στις τελευταίες εκλογές και οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες, τα άυλα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για να βλάψουν τον αντίπαλο τους.

Με ψεύτικες εικόνες και βίντεο, που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, ενίσχυσαν τη φαρέτρα της αρνητικής επικοινωνίας τους, δαιμονοποιώντας τον αντίπαλο τους με σοκαριστικές εικόνες. Φαίνεται ότι στα χέρια των έμπειρων ειδικών της πολιτικής επικοινωνίας, δόθηκε ένα νέο «τοξικό» εργαλείο προπαγάνδας, με στόχο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και δημιουργία κλίματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο νέος κίνδυνος προ των πυλών στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας ή μπορεί να γίνει και πηγή ευκαιρίας;

Σύμφωνα με όσα ξέρουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, στους χώρους του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, αλλάζουν τα πάντα. Οι Κασσάνδρες προβλέπουν να μπαίνουν στην ανεργία τα δημιουργικά τμήματα πολλών εταιριών. Επικοινωνιολόγοι, κειμενογράφοι, λογογράφοι πολιτικών ομιλιών, γραφίστες, designers, φωτογράφοι, σκηνοθέτες και ακόμη πολλές ειδικότητες βγαίνουν «εκτός αγοράς».

Σύμφωνα με τα λεχθέντα ενός γκουρού της πολιτικής επικοινωνίας «όποιος έχει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ο ηγέτης του αύριο».

Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τα πάντα εκτός από την παραγωγή καινοτόμου και πρωτόλειας σκέψης. Οι αλγόριθμοι δουλεύουν πάνω σε γνωστές ιδέες και αυτές «παντρεύουν» μεταξύ τους.



Όλο το ζουμί στην πολιτική επικοινωνία είναι η πρωτότυπη ιδέα, το διαφορετικό concept και το καινοτόμο σύνθημα. Κι αυτά είναι δουλειά των ειδικών κάθε επαγγελματικού κλάδου.

Πολλοί ονειρεύονται ότι με τη χρήση των άυλων εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να σπιλώσουν υποψήφιους και να γκρεμίσουν ακόμη και κυβερνήσεις.

Αναμφίβολα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα game changer, ένα παιχνίδι που αλλάζει τη στόχευση πολιτικού περιεχομένου και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων πολιτικής επικοινωνίας, γι αυτό και είναι αναγκαία η ύπαρξη κανόνων αυτορρύθμισης αλλά και ένας κώδικας δεοντολογίας από τα social media.

Οι ασχολούμενοι με την πολιτική επικοινωνία θα πρέπει να σκέφτονται από εδώ και πέρα, out of the box, εκτός πλαισίου και με τη σωστή χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης να μετατρέψουν τον κίνδυνο σε πηγή ευκαιρίας.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος - Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

