Κρητικό Συνέδριο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Του Καθηγητή Θαλή Μιχ. Παπάζογλου PhD*

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην αρχή της τρέχουσας βδομάδας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, το 17ο διεθνές ετήσιο συνέδριο απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστό ως DEMSEE CONGRESS. Το ετήσιο συνέδριο αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί και Κρητικό Συνέδριο Ηλεκτρικής Ενέργειας αφού το είχα ιδρύσει το έτος 2005 στο Ηράκλειο. Στο παρελθόν το ετήσιο αυτό συνέδριο οργανώθηκε σε πολλές χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Φέτος συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες μηχανικοί από επτά χώρες.

Καλωσορίζοντας το πολυπληθές ακροατήριο, στην εναρκτήρια ομιλία μου αναφέρθηκα, μεταξύ άλλων και στις σημερινές προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια.

Αμέσως από την αρχή της πρώτης απελευθέρωσης ηλεκτρικής αγοράς, κατά τη δεκαετία ’90, ως βασική αρχή είχε θεωρηθεί πως οι Αγορές πρέπει να λειτουργούν έτσι, ώστε η λειτουργία τους να αποβαίνει προς όφελος των καταναλωτών και της Κοινωνίας. Αυτό που αποκαλώ Ηθική Αρχή για τη λειτουργία των Αγορών.

Δικαιοσύνη υπάρχει όταν η Ηθική Αρχή των Αγορών εφαρμόζεται πλήρως. Η Ηθική της Αγοράς πρέπει πάντα να υπερισχύει. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση ιδιαίτερα σήμερα όταν έχουμε συχνά δει τις Αγορές που εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές.

Μια άλλη σημερινή πρόκληση είναι να γίνουν εξυπνότερα τα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα Δίκτυα στην Ευρώπη, στη σημερινή εποχή της Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης, πρέπει να λειτουργούν με αξιοπιστία, ασφάλεια, και με μέγιστη απόδοση. Η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι απαραίτητη για τη διαχείριση του πολύπλοκου ηλεκτρικού Δικτύου.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσουν τη συμβατική παραγωγή, και Αποθήκευση Ενέργειας αρκετής χωρητικότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να παντρέψει τη Ζήτηση με την Παραγωγή ενέργειας.

Μια επιπρόσθετη πρόκληση σήμερα είναι η ανακύκλωση των υλικών των παλαιών-αποστρατευμένων εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των ΑΠΕ.

Είναι απαραίτητο να προστεθούν διασυνδέσεις στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για να αποφεύγονται συμφορήσεις στη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος, κατά τη διάρκεια

ασυνήθιστων καιρικών φαινομένων, λόγω Κλιματικής κρίσης, όπως στην περίπτωση του πρόσφατου blackout στην Ισπανία.

Μη ρυπαίνουσες Μεταφορές (ξηράς, θαλάσσης, και αέρος) είναι μια καίρια πρόκληση, με χρήση ηλεκτρισμού, υδρογόνου, κλπ., κλπ., και σ’ αυτό οι Πόλεις και τα Λιμάνια πρέπει επειγόντως να φροντίσουν για τις αναγκαίες υποδομές.

Η επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου (Νόμοι, Οδηγίες, Ρυθμίσεις) είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πιο αποτελεσματικές επιχειρηματικές στρατηγικές πρέπει να ακολουθούνται από τους λεγόμενους Μεγάλους Παίκτες.

Ολοκλήρωσα με την πρόκληση του σωστού κεντρικού σχεδιασμού, γιατί οι μακροπρόθεσμες αποφάσεις συχνά ενέχουν ρίσκο. Για παράδειγμα, σε ό τι αφορά στις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως: Ευελιξία δικτύων, Υπεράκτια αιολικά πάρκα, Τεχνητή Νοημοσύνη, κλπ., πρέπει να υπάρχει μια εξαιρετικά προσεκτική θεώρηση.

Μέχρι τώρα, τα 16 ετήσια συνέδρια που προηγήθηκαν σε πολλά μέρη στα Βαλκάνια χρησίμευσαν στη διάδοση τεχνικών πληροφοριών και πρακτικών στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά και στη δικτύωση μεταξύ μηχανικών-ισχύος, ερευνητών, πανεπιστημιακών, κλπ.

Στο φετινό μας συνέδριο συν-διοργανωτής ήταν η Περιφέρεια Κρήτης, και τα σημαντικά συμπεράσματα του συνεδρίου είναι στη διάθεσή της.

* Θαλής Μιχ. Παπάζογλου - Καθηγητής και Ιδρυτής του ετήσιου συνεδρίου

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Όταν η έρευνα γίνεται Ιστορία. του Δρα Γεωργίου Μιχ. Κορναράκη*

Έγινε «τούρκος» ο Ερντογάν με Μόντι για Κύπρο και IMEC. του Νότη Μαριά*