Σαν σήμερα: Σημαντικά γεγονότα της 26ης Δεκεμβρίου

Αμέτρητα γεγονότα συνέβησαν και συμβαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη Γη.

Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου επιλέξαμε τα παρακάτω, που συνέβησαν:

Γεγονότα

1481 - Η Ολλανδία νικά τις δυνάμεις της Ουτρέχτης στη μάχη του Βέστμπρουκ.

1489 - Οι δυνάμεις των Καθολικών Μοναρχών, Φερδινάνδου Β΄ της Αραγωνίας και Ισαβέλλας Α΄ της Καστίλλης, αποκτούν τον έλεγχο της Αλμερίας από τον εμίρη της Γρανάδας.

1606 - Κάνει πρεμιέρα η τραγωδία του Γουίλιαμ Σέξπιρ «Βασιλιάς Λιρ».

Image

Ο Γουίλιαμ Σέξπιρ

1776 - Αμερικανική Επανάσταση: ο Ηπειρωτικός στρατός επιτίθεται και νικά μία φρουρά Εσσιανών μισθοφόρων στη μάχη του Τρέντον (Νιου Τζέρσεϊ).

1783 - Πραγματοποιείται η πρώτη κατάβαση με αλεξίπτωτο στον κόσμο από τον Λουί-Σεμπαστιάν Λενορμάν, στο Μονπελιέ της Γαλλίας.

Image

Ο Λουί-Σεμπαστιάν Λενορμάν

1805 - Η Αυστρία και η Γαλλία υπογράφουν τη Συνθήκη του Πρέσμπουργκ.

1806 - Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Α΄ νικούν τους Ρώσους στη μάχη του Πούλτουσκ.

Image

Ο Ναπολέων Α '

1825 - Εξέγερση των Δεκεμβριστών: Οι υπέρμαχοι του φιλελευθερισμού στη Ρωσία ξεσηκώνονται εναντίον του τσάρου Νικόλαου Α΄ στην Αγία Πετρούπολη.

1860 - Διεξάγεται στο Σέφιλντ της Αγγλίας ο πρώτος διασυλλογικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ της Χόλαμ Φ.Κ. και της Σέφιλντ Φ.Κ.

1862 - Λαμβάνει χώρα στη Μινεσότα ο μεγαλύτερος μαζικός απαγχονισμός στην ιστορία των Η.Π.Α., κατά τον οποίο απαγχονίζονται 38 ιθαγενείς Αμερικανοί.

1898 - Η Μαρία και ο Πιερ Κιουρί ανακοινώνουν την απομόνωση του ραδίου.

Image

Η Μαρία και ο Πιερ Κιουρί

1919 - Ο Μπέιμπ Ρουθ των Μπόστον Ρεντ Σοξ πωλείται στους Νιου Γιορκ Γιάνκις.

1925 - Η Τουρκία υιοθετεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο.

1941 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ υπογράφει νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται η τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου ως Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Image

Ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ

1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ναυμαχία στο Βόρειο Ακρωτήριο. Το γερμανικό πολεμικό πλοίο Σάρνχορστ βυθίζεται ανοικτά του Βόρειου Ακρωτηρίου στη Νορβηγία μετά από ναυμαχία εναντίον σημαντικών δυνάμεων του Βασιλικού Ναυτικού.

1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Τρίτη Στρατιά του Τζωρτζ Σμιθ Πάττον σπάει την περικύκλωση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μπαστόν.

Image

Ο Τζορτζ Σμιθ Πάττον

1944 - Ο ευρισκόμενος στην Αθήνα Βρετανός Πρωθυπουργός, Γουίνστον Τσόρτσιλ, συμμετέχει σε σύσκεψη με τον έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και τους εκπροσώπους του ΕΑΜ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσκεψη ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ημέρα, ένας βρετανός στρατιώτης ανακαλύπτει μεγάλη ποσότητα δυναμίτιδας σε υπόνομο κοντά στη «Μεγάλη Βρετανία», με την οποία το ΕΑΜ σκόπευε να ανατινάξει το ιστορικό ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει η αγγλική αντιπροσωπεία.

Image

Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ

1963 - Τα τραγούδια των Beatles "I Want to Hold Your Hand" και "I Saw Her Standing There" κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σηματοδοτώντας των έναρξη της Μπιτλομάνιας σε διεθνές επίπεδο.

Image

Οι Μπιτλς

1968 - Επίθεση με χειροβομβίδες και αυτόματο πυροβόλο όπλο εναντίον αεροσκάφους των ισραηλινών αερογραμμών El Al εξαπολύουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού δύο νεαροί κομάντος της οργάνωσης Φατάχ, που προέρχονται από τη Βηρυτό. Σκοτώνεται ένας επιβάτης, τραυματίζεται μία αεροσυνοδός και οι δύο Παλαιστίνιοι συλλαμβάνονται.

1972 - Πόλεμος του Βιετνάμ: 120 αμερικανικά βομβαρδιστικά Boeing B-52 Stratofortress επιτίθενται στο Ανόι, συμπεριλαμβανομένων 78 που απογειώθηκαν από αεροπορική βάση στο Γκουάμ.

1991 - Το Ανώτατο Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης συνέρχεται και διαλύει επίσημα τη Σοβιετική Ένωση.

1993 - Η Τουρκία απορρίπτει την πρόταση του κύπριου προέδρου Γλαύκου Κληρίδη για αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου, με αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και διάλυση των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών δυνάμεων.

Image

Ο Γλαύκος Κληρίδης

2004 - Σεισμός στον Ινδικό Ωκεανό μεγέθους 9,3 Ρίχτερ συγκλονίζει τη βόρεια Σουμάτρα. Ακολουθεί ένα από τα μεγαλύτερα παρατηρούμενα τσουνάμι, που επηρεάζει τις παράκτιες περιοχές της Ταϊλάνδης, της Ινδίας, της Σρι Λάνκα, των Μαλδίβων, της Μαλαισίας, της Μιανμάρ, του Μπανγκλαντές και της Ινδονησίας. Ο αριθμός των νεκρών κυμαίνεται μεταξύ 230.000-280.000.

Image

Το τεράστιο τσουνάμι σαν σήμερα το 2004 που στοίχισε την ζωή σε σχεδόν 280.000 άτομα

Γεννήσεις

1780 - Γεννήθηκε η Μαίρη Σόμερβιλ, Σκωτσέζα επιστήμων και συγγραφέας. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες μορφές στον χώρο της επιστήμης του 19°- αιώνα, με συμβολή στη διάδοση των μαθηματικών, της αστρονομίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης.

Image

Η Μαίρη Σόμερβιλ

1791 - Γεννήθηκε ο Τσαρλς Μπάμπατζ, Άγγλος μαθηματικός και μηχανικός.

Image

Ο Τσαρλς Μπάμπατζ

1878 - Γεννήθηκε ο Μήτσος Μυράτ, Έλληνας ηθοποιός.

Image

Ο Μήτσος Μυράτ

1893 - Γεννήθηκε ο Μάο Τσετούνγκ, Κινέζος στρατιωτικός και πολιτικός.

Image

Ο Μάο Τσετούνγκ

1913 - Γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Τρέτσικοφ, Ρώσος ζωγράφος.

1918 - Γεννήθηκε ο Γεώργιος Ράλλης, Έλληνας πολιτικός.

Image

Ο Γεώργιος Ράλλης

1977 - Γεννήθηκε η Σοφία Μπεκατώρου, Ελληνίδα ιστιοπλόος.

1986 - Γεννήθηκε ο Κιτ Χάρινγκτον, Άγγλος ηθοποιός.

1989 - Γεννήθηκε ο Γιόχαν Μπλέικ, Τζαμαϊκανός δρομέας.

Image

Ο Γιόχαν Μπλέικ

Θάνατοι

1883 - Πέθανε ο Τζάκομο ντι Κίρικο, Ιταλός ζωγράφος.

1886 - Πέθανε ο Τέοντορ φον Οππόλτσερ, Αυστριακός αστρονόμος.

1890 - Πέθανε ο Ερρίκος Σλήμαν, Γερμανός αρχαιολόγος.

Image

Ο Ερρίκος Σλήμαν

1972 - Πέθανε ο Χάρι Τρούμαν, 33ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

Image

Ο Χάρι Τρούμαν

1977 - Πέθανε ο Χάουαρντ Χοκς, Αμερικανός σκηνοθέτης.

1996 - Πέθανε ο Κώστας Παληός, Έλληνας ηθοποιός.

Image

Ο Κώστας Παληός

1997 - Πέθανε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, Έλληνας φιλόσοφος και οικονομολόγος.

Image

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης

2006 - Πέθανε ο Τζέραλντ Φορντ, 38ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

2021- Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός.

Image

Ο Κάρολος Παπούλιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα: Η ζωή κοντά στη φύση μειώνει τις πιθανότητες εγκεφαλικού

Γιατί οι αστραπές κάνουν ζικ ζακ;

Κρίση Ιμίων: Πώς ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 1995