Σαν σήμερα: Σημαντικά γεγονότα της 25ης Νοεμβρίου

Αμέτρητα γεγονότα συνέβησαν και συμβαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη Γη.

Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου επιλέξαμε τα παρακάτω, που συνέβησαν:

Γεγονότα

1034 - Πεθαίνει ο βασιλιάς Μάλκολμ Β΄ της Σκωτίας. Το θρόνο κληρονομεί ο εγγονός του, Ντάνκαν Α΄ της Σκωτίας, γιος της Μπέθοκ και του Κρίναν του Ντάνκελντ.

1120 - Ο Γουλιέλμος Άντελιν, γιος και διάδοχος του Ερρίκου Α΄ της Αγγλίας, πνίγεται σε ναυάγιο στη Μάγχη.

1177 - Ο Βαλδουίνος Δ΄ της Ιερουσαλήμ και ο Ραϋνάλδος του Σατιγιόν νικούν τον Σαλαντίν στη μάχη του Μονζιζάρ.

1343 - Τσουνάμι, που προκλήθηκε από σεισμό στη Τυρρηνική θάλασσα, καταστρέφει μεταξύ άλλων τη Νάπολη και το Αμάλφι.

1487 - Η Ελισάβετ της Υόρκης στέφεται βασίλισσα της Αγγλίας.

1491 - Η πολιορκία της Γρανάδας, του τελευταίου προπύργιου των Μαυριτανών στην Ισπανία, τερματίζεται με τη Συνθήκη της Γρανάδας.

1783 - Αμερικανική Επανάσταση: Τα τελευταία βρετανικά στρατεύματα αποχωρούν από τη Νέα Υόρκη, τρεις μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων.

1826 - Η φρεγάτα Ελλάς φτάνει στο Ναύπλιο για να γίνει η πρώτη ναυαρχίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

1833 - Ένας ισχυρότατος υποθαλάσσιος σεισμός χτυπά τη Σουμάτρα, δημιουργώντας ένα τεράστιο τσουνάμι σε όλο το μήκος των ακτών της Ινδονησίας.

1864 - Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Μία ομάδα Συνομόσπονδων μυστικών πρακτόρων, αυτοαποκαλούμενοι Συνομόσπονδος Στρατός του Μανχάταν, βάζει φωτιά σε περισσότερα από 20 σημεία σε μία ανεπιτυχή προσπάθεια να κάψει τη Νέα Υόρκη.

1905 - Ο πρίγκιπας Κάρολος της Δανίας φτάνει στη Νορβηγία για να στεφθεί βασιλιάς ως Χάακον Ζ΄ της Νορβηγίας.

1915 - Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσιάζει τις εξισώσεις πεδίου της γενικής σχετικότητας στην Πρωσική Ακαδημία Επιστημών.

Image

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν

1918 - Η Βοϊβοντίνα ανακηρύσσει την απόσχισή της από την Αυστροουγγαρία για να ενταχθεί στο Βασίλειο της Σερβίας.

1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Διεξάγεται η μάχη του Γοργοποτάμου, κατά την οποία αντιστασιακοί του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ, υπό το συντονισμό Βρετανών πρακτόρων, ανατινάζουν τη σιδηροδρομική γέφυρα του Γοργοποτάμου.

1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Επανιδρύεται το κράτος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

1947 - Μακαρθισμός: Δημιουργείται η Μαύρη Λίστα του Χόλυγουντ.

1960 - Δολοφονούνται στη Δομινικανή Δημοκρατία οι αδελφές Μιραμπάλ.

Image

Οι αδελφές Μιραμπάλ

1963 - Πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κηδεία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Image

Ο Τζον Κένεντι

1968 - Έρχεται στη δημοσιότητα επιστολή του Ουίνστον Τσώρτσιλ με ημερομηνία 28 Απριλίου 1945, στην οποία αποκαλύπτει ότι ο Ιωσήφ Στάλιν συναίνεσε εν λευκώ στη βρετανική επέμβαση κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στα Δεκεμβριανά.

Image

Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ

1970 - Στην Ιαπωνία, ο συγγραφέας Γιούκιο Μισίμα και ένας συμπατριώτης του πραγματοποιούν τελετουργικό χαρακίρι μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος.

1973 - Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, επικεφαλής της χούντας των συνταγματαρχών, ανατρέπεται μετά από πραξικόπημα με επικεφαλής τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη.

Image

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος

1975 - Το Σουρινάμ αποκτά την ανεξαρτησία του από την Ολλανδία.

1984 - Τριάντα έξι κορυφαίοι μουσικοί συγκεντρώνονται σ' ένα στούντιο για να ηχογραφήσουν το Do They Know It's Christmas? της Band Aid προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία.

Γεννήσεις

1562 - Γεννήθηκε ο Λόπε δε Βέγα, Ισπανός συγγραφέας.

1844 - Γεννήθηκε ο Καρλ Μπεντς, Γερμανός μηχανικός και επιχειρηματίας.

1889 - Γεννήθηκε ο Μιχάλης Τόμπρος, Έλληνας γλύπτης.

1900 - Γεννήθηκε ο Ρούντολφ Ες, Γερμανός αξιωματικός των SS.

Image

Ο Ρούντολφ Ες

1911 - Γεννήθηκε ο Νίκος Κρανιδιώτης, Κύπριος διπλωμάτης και λογοτέχνης.

1915 - Γεννήθηκε ο Αουγούστο Πινοσέτ, Χιλιανός στρατηγός και πολιτικός.

Image

Ο Αουγούστο Πινοσέτ

1922 - Γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Νικολαΐδης, Έλληνας συγγραφέας.

1941 - Γεννήθηκε η Ελένη Καραΐνδρου, Ελληνίδα συνθέτρια.

Image

Η Ελένη Καραΐνδρου

1941 - Γεννήθηκε ο Χρήστος Παπανικολάου, Έλληνας αθλητής.

1942 - Γεννήθηκε ο Μίμης Παπαϊωάννου, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Image

Ο Μίμης Παπαϊωάννου

1951 - Γεννήθηκε ο Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε, Ισπανός συγγραφέας και δημοσιογράφος.

1954 - Γεννήθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄.

Image

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β'

1960 - Γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι τζούνιορ, Αμερικανός δημοσιογράφος, εκδότης και δικηγόρος.

1971 - Γεννήθηκε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1763 - Πέθανε ο Αββάς Πρεβώ, Γάλλος συγγραφέας.

1841 - Πέθανε ο Φράνσις Λέγκατ Τσάντρυ, Άγγλος γλύπτης.

1896 - Πέθανε ο Σπυρίδων Ξύνδας, Έλληνας συνθέτης.

Image

Ο Σπυρίδων Ξύνδας

1950 - Πέθανε ο Γιοχάνες Βίλχελμ Γένσεν, Δανός συγγραφέας.

1959 - Πέθανε ο Ζεράρ Φιλίπ, Γάλλος ηθοποιός.

Image

Ο Ζεράρ Φιλίπ

1968 - Πέθανε ο Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός συγγραφέας.

1970 - Πέθανε ο Γιούκιο Μισίμα, Ιάπωνας συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης.

1998 - Πέθανε ο Νέλσον Γκούντμαν, Αμερικανός φιλόσοφος.

2005 - Πέθανε ο Τζορτζ Μπεστ, Ιρλανδός ποδοσφαιριστής.

Image

Ο Τζορτζ Μπεστ

2016 - Πέθανε ο Φιντέλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός.

Image

Ο Φιντέλ Κάστρο

2020 - Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

Image

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα

