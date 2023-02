Σαν σήμερα: Σημαντικά γεγονότα της 1ης Φεβρουαρίου

Αμέτρητα γεγονότα συνέβησαν και συμβαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη Γη. Σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου (καλό μήνα) επιλέξαμε τα παρακάτω, που συνέβησαν:

Γεγονότα

1327 - Ο έφηβος Εδουάρδος Γ΄ στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας, αλλά η χώρα κυβερνάται από τη μητέρα του, Ισαβέλλα, και τον εραστή της, Ρογήρο Μόρτιμερ.

1411 - Υπογράφεται η Πρώτη Συνθήκη Ειρήνης του Τόρουν στο Μοναστικό Κράτος των Τευτόνων Ιπποτών.

1713 - Κατόπιν διαταγής του Οθωμανού σουλτάνου, συλλαμβάνεται στο Μπέντερ της Μολδαβίας ως ανεπιθύμητος ο βασιλιάς Κάρολος ΙΒ΄ της Σουηδίας.

1793 - Πόλεμοι της Γαλλικής Επανάστασης: Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.

1814 - Εκρήγνυται το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, σκοτώνοντας περίπου 1200 άτομα, στην πιο καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου.

1861 - Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Το Τέξας αποσχίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

1862 - Αντιοθωνική εξέγερση ξεσπά στο Ναύπλιο, με αίτημα την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες του λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέλευσης. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα. (Ναυπλιακή Επανάσταση).

Image

Ο Βασιλιάς Όθων

1865 - Ο Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει τη 13η Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

1887 - Ο Χάρβεϊ Γουίλκοξ τεμαχίζει και πουλά τη γη του, έκτασης 500 στρεμμάτων, σε οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν το Χόλιγουντ.

1893 - Ο Τόμας Έντισον ολοκληρώνει στο Νιου Τζέρσεϊ την κατασκευή του πρώτου κινηματογραφικού στούντιο.

1896 - Κάνει πρεμιέρα στο Τορίνο η όπερα Λα Μποέμ, υπό τη διεύθυνση του νεαρού Αρτούρο Τοσκανίνι.

1902 - Ευαγγελικά: Με διαταγή του υπουργείου Στρατιωτικών στην Ελλάδα, δίνεται εντολή για την κατάσχεση των μεταφράσεων του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα.

1908 - Δολοφονούνται στη Λισαβόνα ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ της Πορτογαλίας και ο γιος του, πρίγκιπας Λουδοβίκος Φίλιππος της Πορτογαλίας.

1924 - Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την Ε.Σ.Σ.Δ.

1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Βίντκουν Κουίσλιγκ διορίζεται πρωθυπουργός στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Νορβηγία.

1942 - Η Φωνή της Αμερικής, η επίσημη ραδιοφωνική και τηλεοπτική υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αρχίζει την εκπομπή προγραμμάτων στοχευμένων στις περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις του Άξονα.

1946 - Ο Νορβηγός Τρίγκβε Λι εκλέγεται ως ο πρώτος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

1946 - Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας καταργεί τη μοναρχία μετά από εννέα αιώνες και ανακηρύσσει τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας.

1960 - Τέσσερις μαύροι φοιτητές πραγματοποιούν την πρώτη από τις καταλήψεις που θα γίνουν σε εστιατόρια του Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας.

1964 - Οι Beatles έχουν την πρώτη τους Νο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το I Want to Hold Your Hand.

1968 - Το Καναδικό Πολεμικό Ναυτικό, ο Καναδικός Στρατός Ξηράς και η Καναδική Πολεμική Αεροπορία ενοποιούνται στις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις.

1974 - Πυρκαγιά σε 25όροφο κτίριο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας έχει ως απολογισμό 191 νεκρούς και 300 τραυματίες.

1979 - Ο Ιρανός αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί επιστρέφει στην Τεχεράνη μετά από σχεδόν 15 χρόνια εξορίας.

1991 - Σύγκρουση αεροσκαφών σε διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Λος Άντζελες έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 34 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 30.

2002 - Ο Ντάνιελ Περλ, Αμερικανός δημοσιογράφος και επικεφαλής του γραφείου της νότιας Ασίας της Wall Street Journal, ο οποίος απήχθη στις 23 Ιανουαρίου του 2002, αποκεφαλίζεται και ακρωτηριάζεται από τους απαγωγείς του.

2003 - Μετά από 15 ημέρες στο διάστημα για την αποστολή STS 107, το διαστημικό λεωφορείο «Κολούμπια»(OV 102 Columbia), to πρώτο διαστημικό λεωφορείο που βγήκε από την ατμόσφαιρα (είχαν προηγηθεί τα πειραματικά Pathfinder και Enterprise, τα οποία πραγματοποίησαν μόνο δοκιμές) καίγεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα πάνω από το Τέξας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της επανεισόδου, στοιχίζοντας τη ζωή στους 7 επιβαίνοντες του, ανάμεσα τους κι ο πρώτος Ισραηλινός αστροναύτης. Αιτία της καταστροφής ένα κομμάτι ενός εκ των δύο Βοηθητικών Πυραύλων Υγρών Καυσίμων (SRB) που χρησιμοποιούνται κατά την εκτόξευση, το οποίο ξεκόλλησε και χτύπησε το δεξί φτερό του Κολούμπια, ανοίγοντας οπή, η οποία προκάλεσε λανθασμένο ελιγμό κατά την επανείσοδο, οδηγώντας έτσι το κινούμενο με περίπου 17.000 km/h λεωφορείο στην καταστροφή.

2004 - Στους 244 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών προσκυνητών που ποδοπατούνται μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια τελετουργικού, με το οποίο ολοκληρώνεται το ετήσιο προσκύνημα των πιστών στη Μέκκα. Ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους διακόσιους.

Γεννήσεις

1459 - Γεννήθηκε ο Κόνραντ Κέλτις, Γερμανός ανθρωπιστής.

1874 - Γεννήθηκε ο Ούγκο φον Χόφμανσταλ, Αυστριακός συγγραφέας.

1884 - Γεννήθηκε ο Γιεβγκένι Ζαμιάτιν, Ρώσος συγγραφέας.

1894 - Γεννήθηκε ο Τζον Φορντ, Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός.

1901 - Γεννήθηκε ο Κλαρκ Γκέιμπλ, Αμερικανός ηθοποιός.

1902 - Γεννήθηκε ο Λάνγκστον Χιουζ, Αμερικανός συγγραφέας.

1915 - Γεννήθηκε ο Στάνλεϊ Μάθιους, Άγγλος ποδοσφαιριστής.

1931 - Γεννήθηκε ο Μπορίς Γιέλτσιν, Ρώσος πολιτικός.

1965 - Γεννήθηκε η Στεφανία, πριγκίπισσα του Μονακό.

1975 - Γεννήθηκε η Κατερίνα Θάνου, Ελληνίδα αθλήτρια.

1983 - Γεννήθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

851 - Πέθανε η Μαίρη Σέλλεϋ, Αγγλίδα συγγραφέας.

1912 - Πέθανε ο Τιμολέων Αργυρόπουλος, Έλληνας φυσικομαθηματικός.

1940 - Πέθανε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας συγγραφέας.

1944 - Πέθανε ο Πητ Μοντριάν, Ολλανδός ζωγράφος.

1950 - Πέθανε ο Μαρσέλ Μος, Γάλλος ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος.

1966 - Πέθανε ο Μπάστερ Κίτον, Αμερικανός ηθοποιός.

1971 - Πέθανε ο Ραούλ Χάουσμαν, Αυστριακός καλλιτέχνης.

1979 - Πέθανε ο Αμπντί Ιπεκτσί, Τούρκος δημοσιογράφος.

1982 - Πέθανε ο Ρένος Φραγκούδης, Κύπριος πρωταθλητής του στίβου.

2002 - Πέθανε η Χίλντεγκαρντ Κνεφ, Γερμανίδα ηθοποιός.

2003 - Πέθανε ο Ίλαν Ραμόν, Ισραηλινός αστροναύτης.

2003 - Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντάγκλας Χάσμπαντ, Αμερικανός αστροναύτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξέρεις γιατί ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες;

Άγιος Τρύφων: Γιορτάζει ο προστάτης των αμπελουργών

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Παράγοντες κινδύνου και συμβουλές πρόληψης