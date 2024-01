"Across the Universe": Το τραγούδι που επέλεξε η NASA και ακούστηκε στο διάστημα

Σύνθεση του Τζον Λένον, παρότι πιστώνεται στο δίδυμο Λένον/ ΜακΚάρτνεϊ. Επιλέχθηκε από τη NASA να ακουστεί στο διάστημα, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα πενηντάχρονα της λειτουργίας της.

Η έμπνευση στον Λένον ήρθε ένα βράδυ του 1967, όταν συζητούσε στο σαλόνι του σπιτιού του με την πρώτη του γυναίκα Σίνθια. Η φράση «words are flowing out like endless rain into a paper cup» τού εντυπώθηκε στο μυαλό και αποτέλεσε τον πυρήνα του τραγουδιού.

Στριφογύριζε στο μυαλό του ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν έχασε την ευκαιρία, σηκώθηκε από το κρεββάτι του, πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να γράφει του στίχους για ένα «συμπαντικό» τραγούδι. Ήταν η περίοδος που οι Beatles διακονούσαν τον υπερβατικό διαλογισμό και μαθήτευαν δίπλα σε ινδούς γκουρού. Μόλις τελείωσε γύρισε στο κρεββάτι του και κοιμήθηκε ήσυχα. Το πρωί, κάθισε στο πιάνο και άρχισε να γράφει τη μουσική του τραγουδιού.

Τον Φεβρουάριο του 1968, οι Beatles μπήκαν στα στούντιο της Abbey Road για να ηχογραφήσουν ένα σινγκλ, ενόψει του ταξιδιού τους στην Ινδία. Ο Τζον Λένον συνεισέφερε δύο συνθέσεις του («Across the Universe» και «Hey Bulldog»), ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το «Lady Madonna» και ο Τζορτζ Χάρισον το «The Inner Light». Το «Across the Universe» ηχογραφήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1968, αλλά σχεδόν αμέσως μπήκε στο συρτάρι, καθώς επελέγησαν τα τραγούδια των ΜακΚάρτνεϊ και Χάρισον για το σινγκλ.

Ο Λένον δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ηχογράφηση του τραγουδιού και αργότερα σε μια συνέντευξή του έκανε λόγο, χαριτολογώντας, για «υποσυνείδητο σαμποτάζ» του Μακάρτνεϊ, επειδή το κομμάτι ήταν δικό του. Τη δεκαετία του '70, σε μια άλλη συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone, είπε ότι το «Across the Universe» ήταν ό,τι πιο λυρικό είχε γράψει ποτέ του.

Το τραγούδι ανασύρθηκε από το συρτάρι του Λένον χάρη στις προσπάθειες του ηθοποιού και συγγραφέα, αλλά και δραστήριου οικολόγου Σπάικ Μίλιγκαν. Ο Μίλιγκαν πρότεινε στον Λένον να το συμπεριλάβει σε ένα δίσκο με τραγούδια διαφόρων καλλιτεχνών για την ενίσχυση της οικολογικής οργάνωσης WWF. Οι Beatles συμφώνησαν και το «Across the Universe» ακούστηκε για πρώτη φορά στις 12 Δεκεμβρίου 1969, όταν κυκλοφόρησε η συλλογή - άλμπουμ, «No One's Gonna Change Our World», ενώ συμπεριλήφθηκε και στο τελευταίο άλμπουμ των Beatles «Let it Be» (8 Μαΐου 1970).

Το τραγούδι αυτό και λόγω του θέματός του επελέγη από τη NASA για να ακουστεί στο διάστημα, επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης μισού αιώνα λειτουργίας της, αλλά και των σαράντα χρόνων από την ηχογράφησή του. Στις 2 το πρωί ώρα Ελλάδος της 5ης Φεβρουαρίου 2008 το «Across the Universe» μεταδόθηκε από τις αντένες του Διαστημικού Κέντρου της Μαδρίτης προς το μακρινό διάστημα και το άστρο Πολάρις, που απέχει 431 έτη φωτός από την Γη.

