Τα 12 πιο μολυσμένα λαχανικά και φρούτα για το 2022

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται στις ΗΠΑ μια λίστα που αποκαλύπτει ποια είναι τα πιο μολυσμένα φρούτα και λαχανικά και ποια είναι τα καθαρότερα.

Τα λαχανικά και τα φρούτα συνιστώνται για μια υγιεινή διατροφή. Οι φράουλες και το σπανάκι, δύο από τα πλέον υγιεινά τρόφιμα συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της ετήσιας λίστας φρούτων και λαχανικών «Dirty 12» που περιέχουν τα υψηλότερα επίπεδα φυτοφαρμάκων, ακολουθούμενα από το λάχανο, τα νεκταρίνια, τα μήλα, τα σταφύλια και τις καυτερές πιπεριές σύμφωνα το «Buyers Guide of the Environmental Working Group on U.S. Pesticides».

Τα κεράσια φέτος βρέθηκαν στην όγδοη θέση στον κατάλογο των 12 πιο μολυσμένων τροφίμων, με τα ροδάκινα, τα αχλάδια, το σέλινο και τις ντομάτες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Ωστόσο, μην σταματήσετε να τρώτε αυτά τα τρόφιμα, τα οποία είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά που απαιτούνται για την καταπολέμηση χρόνιων ασθενειών. «Εάν τα τρόφιμα που σας αρέσουν βρίσκονται στη λίστα 'Dirty Dozen', συνιστούμε να αγοράσετε βιολογικές ποικιλίες εφόσον μπορείτε καθώς είναι ακριβότερες», δήλωσε στο CNN ο Αλέξης Τάμκιν, τοξικολόγος στο EWG με εμπειρία σε τοξικές χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα. Πρόσθεσε ότι αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι επιλέγουν τα βιολογικά τρόφιμα καθώς είναι εμφανές ότι οι συγκεντρώσεις και οι μετρήσεις των φυτοφαρμάκων μειώνονται πολύ γρήγορα στον οργανισμό τους.»

Σχεδόν το 70% των φρούτων και λαχανικών στον κατάλογο δεν είχαν ανιχνεύσιμα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ λίγο λιγότερο από το 5% είχε υπολείμματα δύο ή περισσότερων φυτοφαρμάκων, ανέφερε η έκθεση. Τα αβοκάντο είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα φυτοφαρμάκων μεταξύ των 46 τροφίμων που εξετάστηκαν, ακολουθούμενα από το καλαμπόκι ,τον ανανά, τα κρεμμύδια και την παπάγια.

Πολλαπλά φυτοφάρμακα

Η έκθεση EWG, η οποία δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από το 2004, χρησιμοποιεί δεδομένα δοκιμών από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για να κατατάξει τα 46 πιο μολυσμένα τρόφιμα με υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Γεωργίας προετοιμάζουν τα τρόφιμα όπως θα έκαναν οι καταναλωτές (πλύσιμο, καθάρισμα φλούδας) πριν από την επιθεώρησή τους.

Πολλά δείγματα από τα 46 φρούτα και λαχανικά που περιλαμβάνονται στην έκθεση βρέθηκαν θετικά για πολλαπλά φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων. «Πάνω από το 90% των φραουλών, των μήλων, των κερασιών, του σπανακιού, των νεκταρινιών και των σταφυλιών έχουν βρεθεί θετικά για υπολείμματα δύο ή περισσότερων φυτοφαρμάκων», ανέφερε η έκθεση.

Η «βρώμικη δωδεκάδα» για το 2022

Τα προϊόντα τα οποία φέτος δοκιμάστηκαν και διαπιστώθηκε ότι έχουν την υψηλότερη ποσότητα φυτοφαρμάκων ήταν τα εξής παρακάτω:

Φράουλες

Σπανάκι

Λάχανο

Νεκταρίνια

Μήλα

Σταφύλια

Κόκκινη πιπεριά και καυτερές πιπεριές

Κεράσια

Ροδάκινα

Αχλάδια

Σέλινο

Ντομάτες

Αβοκάντο

Καλαμπόκι

Ανανάς

Κρεμμύδι

Παπάγια

Μπιζέλια

Σπαράγγια

Πεπόνι

Ακτινίδιο

Λάχανο

Μανιτάρια

Ισπανικό πεπόνι

Μάνγκο

Καρπούζι

Γλυκοπατάτα

