Πώς να αντιμετωπίσετε τη μοναξιά, το άγχος και την κατάθλιψη που μπορούν να φέρουν οι γιορτές

Για πολλούς ανθρώπους, η περίοδος των Χριστουγέννων είναι μια περίοδος άγχους, συναισθηματικής αναταραχής ή έντονης μοναξιάς.

Το 66% των ανθρώπων αναφέρουν ότι αισθάνονται μοναξιά στις γιορτές, σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια, ενώ το 64% των ανθρώπων με ψυχική ασθένεια δηλώνουν ότι οι γιορτές επιδεινώνουν την κατάστασή τους.

Γιατί η μοναξιά και η συναισθηματική δυσφορία είναι τόσο συχνές αυτή την εποχή του χρόνου; Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να ζουν μακριά από την οικογένειά τους ή να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν για να τους δουν. Άλλοι μπορεί να θρηνούν την απώλεια αγαπημένων προσώπων ή να αντιμετωπίζουν τεταμένες σχέσεις – και οι γιορτές μπορεί να λειτουργήσουν ως μια σκληρή υπενθύμιση αυτών των απωλειών. Και για ορισμένους, αυτή η περίοδος φέρνει κοντά οικογένειες που θα προτιμούσαν να είναι χώρια. Όποια και αν είναι η αιτία, ο αντίκτυπος των γιορτών στην ψυχική μας υγεία μπορεί να είναι βαθύς.

Κατανόηση και αντιμετώπιση της μοναξιάς

Ενώ η περίοδος των γιορτών παρουσιάζεται ως μια εποχή για την οικογένεια και τις κοινωνικές συγκεντρώσεις, αυτή η προσδοκία μπορεί ακούσια να ενισχύσει τα συναισθήματα απομόνωσης. Αυτό ισχύει όχι μόνο για όσους βρίσκονται μόνοι, αλλά και για όσους περιβάλλονται από αγαπημένα πρόσωπα.

Αν αισθάνεστε μοναξιά αυτές τις γιορτές, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να την αναγνωρίσετε. Αφήστε το συναίσθημα να κυλήσει σαν να είναι μια φευγαλέα στιγμή που θα περάσει. Αν προσπαθήσετε να αντισταθείτε σε ένα συναίσθημα, συνήθως αυτό θα επιμείνει, μένοντας περισσότερο από όσο είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιτρέψετε στο συναίσθημα να αιωρείται μέσα σας, μπορεί να φύγει το ίδιο εύκολα όπως ήρθε.

Μόλις εντοπίσετε το έναυσμα για το συναίσθημα, μπορείτε να προσπαθήσετε να μιλήσετε στον εαυτό σας γι' αυτό με συμπόνια, όπως θα μιλούσατε σε έναν φίλο. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι είναι εντάξει να πενθείτε. Πείτε στον εαυτό σας ότι η σύγκριση είναι ένας αντιπερισπασμός και αφήστε στην άκρη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ή υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι μπορείτε να κάνετε επενδύσεις στις σχέσεις, αν το θέλετε πραγματικά.

Τέλος, βρείτε τρόπους για σύνδεση με τους άλλους εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει κάποιος φίλος στον οποίο έχετε καιρό να στείλετε μήνυμα; Μια σύντομη αλληλεπίδραση με έναν άγνωστο μπορεί επίσης να λειτουργήσει. Συζητήστε με κάποιον έξω από το σπίτι σας ή ακόμα καλύτερα προσφερθείτε να βοηθήσετε ή να δώσετε κάτι σε έναν ξένο. Η αίσθηση σύνδεσης που μπορεί να καλλιεργήσει μπορεί να σας εκπλήξει. Και είναι καλό για την υγεία σας.

Αντιμετώπιση του θυμού

Ενώ το επίκεντρο αυτής της εποχής του χρόνου τείνει να είναι γύρω από τον αναστοχασμό και την ευγνωμοσύνη, για μερικούς ανθρώπους προκαλεί ένα εντελώς διαφορετικό συναίσθημα: θυμό. Θυμό προς τα μέλη της οικογένειας που, όταν συγκεντρώνονται μαζί, φέρνουν στην επιφάνεια ανεπίλυτες εντάσεις ως ομάδα. Θυμό απέναντι σε αγαπημένα πρόσωπα που τους εγκατέλειψαν πριν από πολλά χρόνια. Ή θυμό για τη ζωή που δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο.

Αν είστε ένας από αυτούς, σπρώξτε στην άκρη την αυτοκριτική σας και αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει. Και μετά κάντε κάτι γι' αυτό. Ποιοι είναι οι εποικοδομητικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε το θυμό σας; Υπάρχει μια συζήτηση που μπορείτε να κάνετε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να επεξεργαστείτε πληγωμένα συναισθήματα από το παρελθόν; Αν αυτό δεν σας φαίνεται εφικτό, σκεφτείτε να καταγράψετε τα συναισθήματά σας σε μια επιστολή που μπορεί να μην δώσετε ποτέ στο άλλο άτομο. Μερικές φορές η πράξη του να τα βγάλετε από το μυαλό σας και να τα γράψετε στο χαρτί μπορεί να χαρίσει μια ευπρόσδεκτη απελευθέρωση. Μπορείτε να σκίσετε το γράμμα και να το πετάξετε στα σκουπίδια ή στην τουαλέτα, ενώ φαντάζεστε τον θυμό να σας εγκαταλείπει καθώς καταστρέφετε το ίδιο το γράμμα.

Χειρισμός του άγχους και της πίεσης

Οι προσδοκίες και οι πιέσεις που θέτει η κοινωνία (και ο εαυτός σας) γύρω από τις γιορτές μοιάζουν με περπάτημα σε τεντωμένο σχοινί. Είτε πρόκειται για την επιδέξια ψημένη γαλοπούλα είτε για τις τέλειες οικογενειακές συγκεντρώσεις, οι εξιδανικευμένες εικόνες των σχετικών ταινιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση πίεσης που επισκιάζει την ουσία των ημερών. Αυτά τα μη ρεαλιστικά πρότυπα οδηγούν συχνά σε περιττό άγχος και αίσθηση ανεπάρκειας για πολλούς ανθρώπους.

Για να ξεφύγετε από την παγίδα της σύγκρισης και των ατελείωτων προσδοκιών, ξεκινήστε αναγνωρίζοντας ότι η τελειότητα είναι ένας άπιαστος στόχος και όχι το νόημα των διακοπών. Αγκαλιάστε τις ατέλειες. Δοκιμάστε νέες τελετουργίες και ρουτίνες που είναι χαλαρές ή ακόμα και ανόητες, μόνο και μόνο για χάρη της διασκέδασης.

Θέστε όρια με την οικογένεια και τους φίλους που έχουν υψηλές προσδοκίες από εσάς, είτε πρόκειται για το σχόλιο της θείας σας για το τι πρέπει να φορέσετε στο δείπνο, είτε για την κριτική της μητέρας σας για τη μαγειρική σας, είτε για τα σχόλια του πεθερού σας για το πώς θα έπρεπε να περνάτε περισσότερο χρόνο με τη δική του πλευρά της οικογένειας από ό,τι περνάτε. Εξασκηθείτε εκ των προτέρων στο τι πρόκειται να πείτε στους ανθρώπους όταν παραβιάζουν τα όριά σας.

Η μελαγχολία των γιορτών

Αυτή η περίοδος των γιορτών θα είναι δύσκολη για πολλούς ανθρώπους, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αν αισθάνεστε άσχημα, στρέψτε την προσοχή σας στους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας και την ψυχική σας υγεία, είτε αυτό είναι να κουλουριαστείτε κάτω από μια κουβέρτα και να παρακολουθήσετε ταινίες, να γράψετε σε ένα ημερολόγιο, να ακούσετε μουσική, να εκφραστείτε μέσω της τέχνης ή να τηλεφωνήσετε σε έναν παλιό φίλο. Αναγνωρίστε τι χρειάζεστε για να επιβιώσετε αυτή τη στιγμή. Και αν τίποτα άλλο δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία για βοήθεια.

Για πολλούς ανθρώπους, θα είναι η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου. Για άλλους, δεν θα είναι. Όσο περισσότερο ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα ενσυναίσθησης και κατανόησης γύρω από όλα τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις γιορτές, τόσο περισσότερο μπορούμε να ενισχύσουμε τις κοινότητές μας και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον όταν αυτό έχει σημασία.

Πηγή: Could the most magical time of year be so full of loneliness, anger and stress? by Dr. Neha Chaudhary, CNN

