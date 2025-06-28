Η πτώση στους εμβολιασμούς απειλεί εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο

Περιορισμένη παρουσιάζεται η πρόοδος των εμβολιασμών των παιδιών κατά μιας σειράς απειλητικών για τη ζωή ασθενειών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ σε ορισμένες χώρες παρουσιάζεται μείωση των αριθμών – σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια μελέτη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, αφήνοντας εκατομμύρια παιδιά απροστάτευτα από ασθένειες όπως η ιλαρά, η φυματίωση και η πολιομυελίτιδα.

Αναγκαίες οι λύσεις για την καταπολέμηση των μειωμένων εμβολιασμών

Οι ειδικοί στην υγεία των παιδιών προειδοποιούν ότι οι περικοπές στους προϋπολογισμούς της διεθνούς βοήθειας που χρηματοδοτούν προγράμματα εμβολιασμού, σε συνδυασμό με τον σκεπτικισμό για τα εμβόλια, δημιουργούν μια «τέλεια καταιγίδα».

Το παγκόσμιο πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού είχε τεράστια επιτυχία, μέχρι που τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Από το 1974, έχουν εμβολιαστεί περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια παιδιά, αποτρέποντας περίπου 150 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Σε σχεδόν μισό αιώνα μέχρι το 2023, οι ερευνητές λένε ότι η εμβολιαστική κάλυψη διπλασιάστηκε. Αλλά από το 2010 η πρόοδος έχει μείνει στάσιμη, σε βαθμό που υπάρχουν πλέον μεγάλες διαφορές στην εμβολιαστική κάλυψη σε όλο τον κόσμο.

Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet, αναφέρει ότι οι εμβολιασμοί κατά της ιλαράς έχουν μειωθεί σε σχεδόν 100 χώρες.

Η πανδημία Covid-19 έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα, λόγω της διακοπής των προγραμμάτων εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Μέχρι το 2023, υπήρχαν σχεδόν 16 εκατομμύρια παιδιά που δεν είχαν κάνει κανένα παιδικό εμβόλιο – τα περισσότερα από αυτά στην υποσαχάρια Αφρική και τη νότια Ασία.

Περιορισμένη η πρόοδος

Ο συγγραφέας της μελέτης Δρ Τζόναθαν Μοσέρ, από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι μεγάλος αριθμός παιδιών παραμένει υποεμβολιασμένος και ανεμβολίαστος.

«Οι συνήθεις παιδικοί εμβολιασμοί είναι από τις πιο ισχυρές και οικονομικά αποδοτικές διαθέσιμες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, αλλά οι επίμονες παγκόσμιες ανισότητες, οι προκλήσεις από την πανδημία του Covid και η αύξηση της παραπληροφόρησης και της διστακτικότητας για τα εμβόλια έχουν συμβάλει στην παραπαίουσα πρόοδο του εμβολιασμού», δήλωσε.

Ο Δρ Μοσέρ δήλωσε ότι υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων ασθενειών όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα και η διφθερίτιδα.

Όλα τα παιδιά θα πρέπει να επωφελούνται από εμβολιασμούς που σώζουν ζωές, πρόσθεσε.

Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ποσοστών εμβολιασμού στις πλουσιότερες και στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα. Αλλά οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού έχουν μειωθεί και στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες πλούσιες χώρες.

Ισότιμη και καλύτερη πρόσβαση στα εμβόλια

Ο καθηγητής Σερ Άντριου Πολάρντ, διευθυντής της Ομάδας Εμβολίων της Οξφόρδης, λέει ότι τα ευρήματα παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα.

«Περισσότερα παιδιά θα νοσηλευτούν, θα υποστούν μόνιμες βλάβες και θα πεθάνουν από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν πλήρως, αν δεν αντιστραφεί η τάση», τόνισε.

«Δυστυχώς, οι περικοπές στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας σημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή πρόκειται να επιδεινωθεί», δήλωσε ο καθηγητής Πολάρντ.

Ο Δρ Ντέιβιντ Έλιμαν, από το University College του Λονδίνου, λέει ότι πολλοί παράγοντες έχουν συμβάλει στη σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με το BBC.

«Σε όλο τον κόσμο, ο αυξανόμενος αριθμός των χωρών που διαλύονται από εμφύλιες ταραχές και πολέμους, σε συνδυασμό με τις δραστικές περικοπές της εξωτερικής βοήθειας από πλούσια έθνη, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστά δύσκολη την παροχή εμβολίων σε πολλούς πληθυσμούς», τόνισε.

«Όταν φαίνεται ότι η πολιτική διαμορφώνεται με βάση την κακή πληροφόρηση και όχι την επιστήμη, έχουμε την τέλεια καταιγίδα», πρόσθεσε ο Δρ Έλιμαν.

Οι ερευνητές συνιστούν σε όλες τις χώρες να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τα συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια, ώστε να αποφευχθεί η διστακτικότητα των γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.

Ζητούν επίσης να πραγματοποιηθεί συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή καλύτερης και πιο ισότιμης πρόσβασης στα εμβόλια σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: in.gr

