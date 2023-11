Έρευνα: Τα εντομοκτόνα μπορούν να επηρεάσουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων

Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης των ενήλικων ανδρών σε εντομοκτόνα και της χαμηλότερης συγκέντρωσης σπέρματος διαπιστώνει νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύεται διαδικτυακά στο επιστημονικό περιοδικό «Environmental Health Perspectives».

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε στοιχεία από 25 μελέτες, οι οποίες διεξήχθησαν σε διάστημα σχεδόν πέντε δεκαετιών, σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες κατηγορίες εντομοκτόνων, τα οργανοφωσφορικά και τα Ν-μεθυλοκαρβαμικά

Η κατανόηση του πώς τα εντομοκτόνα επηρεάζουν τη συγκέντρωση σπέρματος είναι κρίσιμη, δεδομένης της παρουσίας τους παντού στο περιβάλλον

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε συνεχείς συσχετίσεις της έκθεσης αυτής με χαμηλότερη συγκέντρωση σπέρματος στον άνθρωπο.

